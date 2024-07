Ty bílé lajny strašně kloužou. Julia Kopecký o závodě, který neměla jet

Déšť, který v Paříži vyhnal z kurtů tenisty a odložil zápolení skateboardistů, nebyl ani u cyklistek vítaným společníkem.

Američanka Knibbová upadla hned třikrát po sobě a prohlásila: „Byl to víc boj o přežití než závod.“ Na zemi ležely i její krajanka Dygartová, favorizovaná Belgičanka Lotte Kopecká, Němka Niedermaierová a další závodnice.

A také Julia Kopecký.

„Bylo to hrozně těžké, déšť, mokrá silnice. A ty bílé lajny na silnici strašně kloužou, musíte si na ně dávat pozor,“ líčila. „Bohužel jsem okolo desátého kilometru upadla i já. Ani jsem v těch místech nejela moc rychle, ale najednou mi přední kolo v zatáčce podklouzlo a ležela jsem.“

Rychle se opět zvedla a pokračovala. „Chvilku mě to i bolelo, ztratila jsem trochu rytmus. Snažila jsem se do něj vrátit co nejrychleji, ale bylo to těžké. To se stane, je mi teprve devatenáct, zkušenosti ještě úplně nemám. A do budoucna je tohle určitě veliká zkušenost.“

Původně ji vůbec neměla zažít. Na pařížské hry se kvalifikovala jen do silničního závodu, naopak v časovce zůstalo Česko na základě žebříčku UCI první zemí pod čarou.

Jedno místo se však nečekaně uprázdnilo. Tři týdny před začátkem her jí zatelefonoval reprezentační kouč Petr Kaltofen: „Jestli chceš, můžeš jet i časovku.“

„Samozřejmě chci,“ nerozmýšlela se.

Koneckonců v časovce je republikovou šampionkou, umí ji, v červnu na domácím šampionátu v Jevíčku se v ní vypořádala také s bývalou mistryní Nikolou Noskovou.

„Už před domácím mistrákem jsem se na časovku hodně připravovala. Tahle olympijská se jela na skoro stejné vzdálenosti. Moc jsem se těšila. Atmosféra podél tratě byla úžasná. A být tu v Olympijské vesnici je také skvělé.“

Ani 28. místo v cíli, které získala z postu náhradnice, nebylo v jejích očích špatné. Věří přece, že na olympijské scéně má všechno před sebou. Tvář mladé Češky tudíž zdobil nadšený úsměv ve stylu: Hlavně že tu jsem.

V letošní sezoně závodí Julia Kopecký za druhodivizní belgickou stáj AG Insurance - NXTG, která je development týmem elitní formace AG Insurance - Soudal. Ta je propojená s mužským Soudal – Quick Stepem. Takže je vlastně tak trochu i kolegyní Jana Hirta, Josefa Černého a nového olympijského šampiona v časovce Remka Evenepoela.

Po triumfu na závodě Tour de Feminin se navíc dočkala v roli stážistky pozvání do elitního ženského týmu Soudalu, s nímž si zazávodila na etapovém klání Thüringen Ladies Tour. I tehdy obstála, obsadila celkově 17. místo coby třetí nejlepší jezdkyně v kategorii do 23 let

„Se šesti etapami to byl zatím nejdelší etapák, jaký jsem kdy jela, a přesto jsem se i šestý den cítila dost dobře,“ potěšilo ji.

V Paříži nyní jako by vystoupila na ještě vyšší level. „Chodím tu a koukám na všechny ty cyklistické hvězdy a žasnu. Jednou bych chtěla být v jejich roli,“ říkala se širokým úsměvem.

Samozřejmě, opět musela odpovídat i na otázku, zda není příbuznou belgické megastar Lotte Kopecké. Nějací společní předci? Ne ne, nic, žádní, kroutila hlavou dcera českého otce a nizozemské matky.

Také si přála: „Za týden při silničním závodě už pršet nesmí.“

Mezitím si podobně jako Mathias Vacek, jedenáctý cyklista mužské časovky, ještě odskočí do Česka potrénovat.

„Zítra letím odtud, čtyři dny budu doma a prvního srpna se do Paříže zase vrátím. Máme chalupu mezi Prahou a Karlovými Vary, tam jsou dobré tréninkové podmínky.“

Příští neděli se pod vlajkami s pěti kruhy znovu postaví na start s nejlepšími ženami své branže a vyrazí na trať, která se jí už dopředu zamlouvá.

„Profil olympijského závodu se mi strašně líbí,“ ujišťuje. „Není to moc do kopce, ale ani úplná rovina, zároveň zatáčky doleva doprava a technická trať ve městě. Takže pro mě ideální.“