Izraelský judista vyhlížel alžírského soka marně. Vedení juda případ prošetří

Alžírsko existenci Izraele coby samostatného státu neuznává a jeho reprezentantům se do sportovní konfrontace s „nepřítelem“ nechce. Mezinárodní judistická federace (IJF) uvedla, že po pařížských hrách incident prošetří.

Drís se podle prohlášení IJF dostavil k nedělnímu vážení 10 minut před koncem určené doby a měl 400 gramů nad limit. Izraelský olympijský výbor označil incident za „ostudu“, naopak alžírská média Dríse ocenila.

„Po olympijských hrách celou situaci plně vyšetříme, a pokud to bude potřeba, podnikneme další kroky,“ uvedla IJF. „Jsme toho názoru, že sport by měl zůstat sférou bezúhonnosti a férovosti a neměl by být ovlivňován mezinárodními konflikty. Bohužel sportovci se často stávají oběťmi politických sporů, jež jdou proti hodnotám sportu.“

Alžírská olympijská delegace odmítla pro agenturu Reuters záležitost komentovat. Tamní deník An-Nahár nicméně Dríse ocenil za to, že se „chytře vyhnul střetnutí s izraelským soupeřem tím, že nenavážil.“

Šéfka Izraelského olympijského výboru Jael Aradová, sama bývalá judistka, incident odsoudila. „Myslím, že to je ostuda. Všichni vědí, že to bylo politické rozhodnutí. Soucítím s tím sportovcem,“ řekla stříbrná olympijská medailistka z Barcelony 1992.

Pařížské hry se odehrávají ve stínu probíhajícího konfliktu v Pásmu Gazy, v němž Izraelci loni v říjnu zahájili vojenskou operaci v reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael.

Podobně jako Drís se před třemi lety v Tokiu zachoval jiný alžírský judista Fathí Nurín, jenž ze soutěže odstoupil, protože mohl v jednom z dalších kol narazit právě na Izraelce Butbula. Od IJF za to následně dostal desetiletý distanc. Proti Butbulovi odmítl v Tokiu nastoupit i súdánský reprezentant Mohamed Abdalrasúl.