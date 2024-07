Judista Hejdarov navázal na nedávný titul z MS olympijským zlatem

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Judo Muži

Do 73 kg: 1. Hajdarov (Ázer.), 2. Gaba (Fr.), 3. Osmanov (Mold.) a Hašimoto (Jap.), 5. Lombardo (It.) a Gajkova (Kos.). Ženy

Do 57 kg: 1. Ch. Deguchiová (Kan.), 2. Huh Mi-mi (Korea), 3. Funakuboová (Jap.) a Cysiqueová (Fr.), 5. Silvaová (Braz.) a 5. Lipartelianiová (Gruz.).