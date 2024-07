Judistické zlaté míří do Japonska a Kazachstánu, Cunodaová potvrdila nadvládu

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Judo Muži:

Do 60 kg: 1. Smetov (Kaz.), 2. Mkheidze (Fr.), 3. Nagajama (Jap.) a Gariggos (Šp.), 5. Yildiz (Tur.) a Sardalašvili (Gruz.), 7. Kim Won-čin (Korea) a Jang Jüng-wej (Tchaj-wan). Ženy:

Do 48 kg: 1. Cunodaová (Jap.), 2. Bavuudordž (Mong.), 3. Boukliová (Fr.) a Babulfathová (Švéd.), 5. Martínezová (Šp.) a Abužakynovová (Kaz.), 7. Scuttová (It.) a Narváezová (Parag.).