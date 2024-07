Snoubenci v Paříži. Dostál o kvalifikaci Paloudové: Radost jako bronz v Tokiu

Jedenatřicetiletý Dostál patří k nejúspěšnějším českým olympionikům posledních let. Ve sbírce má už čtyři medaile, tři bronzy a stříbro. Je jasné, jaké umístění mu chybí. Což chce ve francouzské metropoli napravit.

„Olympijské hry už mám v hlavě dlouho,“ říká. „Pojedu si to svoje a nebudu koukat na soupeře, budu chtít zajet co nejlepší výkon a pak se uvidí, na jaké místo to bude.“

Pětadvacetiletá Paloudová pod pěti kruhy absolvuje premiéru, na hrách se představí jako první česká rychlostní kanoistka po šestnácti letech.

„Neskutečné,“ usmívá se.

Že se oba potkají v olympijském dějišti se rozhodlo v dodatečné evropské kvalifikaci v maďarském Szegedu na začátku května. Dostál měl místo jisté, zato ona? Už s ním moc nepočítala.

ŠŤASTNÝ PÁR. Kajakář Josef Dostál po úspěšné olympijské kvalifikaci své partnerky Anežky Paloudové neskrýval emoce.

„Šlo o můj vrchol první části sezony. Ale že by se to mohlo podařit, jsem si moc nepřipouštěla,“ vykládá. „Šance byla malá, konkurence velká, navíc to byly moje první mezinárodní závody sezony, což je vždycky těžší.“

V Szegedu nicméně vyhrála rozjížďku v nejrychlejším čase, čímž postoupila rovnou do finále. A v něm skončila druhá. Letenky měla jisté!

„Po rozjížďce jsem si řekla: Jo, šanci mám. Zvedla jsem si sebevědomí a do finále už šla s tím, že když se mi vše podaří tak, jak chci, šanci mám.“

Ze břehu sledoval její počínání i její přítel Dostál. „Byl jsem hrozně nervózní. Ale nechtěl jsem to dávat najevo, abych to na Anežku nepřenesl a nepokazil jí závod. Takže jsem nervy v sobě dusil a teprve, když odešla na start, propukly naplno,“ popisoval. „Když se jí to povedlo, byl jsem šťastný jako dlouho ne. Dalo by se to přirovnat k úspěchu, jako když jsme byli s Radkem Šloufem třetí v Tokiu.“

Rychlostní kanoistice se Paloudová začala věnovat až později. Jako malá jezdila na divoké vodě slalom, ze kterého ve dvanácti přešla na sjezd, v němž slavila i titul mistryně světa.

Kajakářka Anežka Paloudová na Světovém poháru v maďarském Szegedu.

Na klidné vodě začala jezdit až při příchodu do Prahy na vysokou školu. „Kamarádi mě vzali na soustředění, ať ho zkusím,“ vyprávěla kdysi. „V hospodě mě pak vyhecovali: Pojeď s námi na mistrovství republiky.“

Zprvu nechtěla. Ovšem nakonec přece jen kývla. Dobrá volba, na kilometru slavila hned stříbrnou medaili.

Studium na univerzitě kombinuje se sportovní kariérou i nyní. Letos ji čekaly státnice a obhajoba diplomové práce na architektuře na ČVUT.

„I během dokvalifikace jsem večer před závodem seděla u počítače a ladila vizualizace diplomky. Bylo toho hodně, třeba státnice a obhajobu jsem měla hned dva dny po mistrovství Evropy. Ale výhoda aspoň byla, že když jsem začínala být nervózní ze závodů, tak jsem se uchýlila ke škole a naopak,“ říkala.

Uspěla i na poli studijním. Je z ní inženýrka a plánuje ještě doktorát. Odměnou za veleúspěšný sportovněstudijní rok jí bylo i to, že ji Dostál požádal v Českém Krumlově o ruku.

„Je pravda, že se to může zdát trochu jako zlatokopství. Že jsem využil, jak je teď úspěšná,“ rozesmál se Dostál. „Ale na svoji obranu jsem prstýnek vybíral, ještě než odjela do Szegedu. A pro svolení rodičů jsem byl už v lednu. Takže to s olympiádou ani titulem nemá nic společného.“

Dostál je vyhlášený rybář. Paloudová se tedy usmála, že žádost měla spíš spojitost s rybami.

„Vždycky si dělal srandu, že mě o ruku požádá, až mi bude pětadvacet. Pstruzi se totiž smějí chytat, až když mají 25 centimetrů. Do té doby mi říkal, že jsem podměrečná,“ vykládala s úsměvem. „Ke klepnutí naštěstí nedošlo, naopak, bylo to krásné. Věřila jsem, že mě jednou požádá, ale v tu chvíli jsem to nečekala.“

Josef Dostál v závodě Světového poháru v maďarském Szegedu.

Svatbu mají v plánu až příští rok. Nyní pozornost pochopitelně upínají směrem k Paříži.

Přípravy na závod roku vrcholí, do akce se na olympijských hrách pustí od sedmého srpna.

„Budeme bydlet spolu. Nebudeme v olympijské vesnici, protože dojíždění z ní k jezeru je na dlouho i za normální dopravy natož ve špičce,“ vysvětluje Paloudová a Dostál si pochvaluje, že jim tím odpadnou i organizační a úřední procesy ve vesnici.

„Odlétáme pátého srpna,“ říká kajakář. „Je dobře, že na rozdíl od jiných si vodu zkoušet nemusíme, už jsme tam totiž závodili. Jde o jezero, což má nevýhodu, že kvůli větru to tam je občas spíš na windsurfing. Ale tak to někdy je, někdy podmínky přejou, někdy ne. A když nepřály v Tokiu, tak by snad mohly zde.“

Jeho cíl je za každých okolností jasný.