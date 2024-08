Poslal jsem tam, co to šlo. Jak Prskavec nezlomil své francouzské prokletí

Jiří Prskavec, první kajakář světového žebříčku a jedna z největších nadějí české výpravy, dojel v olympijském finále osmý a řekl: „Poslal jsem tam, co to šlo. Bohužel to dneska nešlo.“

Nebýt dvou šťouchů, vyhrál by.

Jenže on je udělal.

Nejprve špičkou lodi na brance číslo 7. Potom, když rozjel vabank partii o naději, přišla na šestnácté brance i chyba číslo dvě.

„Pak už mi bylo stoprocentně jasné: Nemohu na medaili dosáhnout. Celkově nešlo o špatnou jízdu. Jel jsem ji přesně tak, jak jsem si předsevzal, koncentrovaně i nebojácně. Jen ty šťouchy tam byly navíc.“

Od roku 2013, kdy se stal mistrem Evropy, rok co rok vozil na kajaku aspoň jednu medaili z vrcholných akcí. Jedenáct let nepřetržitě, což nikdo jiný na světě nedokázal. Teprve letos vyšel poprvé naprázdno.

„Věřil jsem, že v Paříži zlomím své francouzské prokletí. Co se dá dělat, nepovedlo se,“ pousmál se.

Muž, jenž platí za jednu z největších legend vodního slalomu, totiž nikdy předtím nestál na francouzské půdě na stupních vítězů. Ani v juniorských soutěžích, ani při závodech Světového poháru.

A nevkročil na ně ani nyní.

Nebyl prostor zkracovat

Tvrdil, že byl mnohem méně nervózní než před třemi lety v Tokiu.

„Říkal jsem si: na hrách už máš v kariéře splněno, dnešek může být jen bonus. Chtěl jsem si vychutnat nádherný závod. Čím víc stárnu, užívám si, že tady mohu být.“

Ráno se vyspal do sytosti, v poledne dorazil na kanál. S otcem trenérem si třikrát prošli rozmístění branek, usedli u videa. V loděnici si dokonce dopřál na dvacet minut šlofíka.

Načež prošel semifinálovou jízdou bezpečně z 6. místa do finále.

„Dobrý,“ řekl tátovi, když po semifinále vylézal z lodi.

Jiří Prskavec starší přitakal. Posléze sám hodnotil: „Jířa jel semifinále tak, jak jsme si řekli, na přesnost a kontrolovaně, podobně jako v kvalifikaci. Jen na jedné bráně jsem zatrnul, když se mu trochu změnila voda a dal zbytečný šťouch. Postup ze šestého místa je tak akorát, rezerva tam určitě je.“

Zbývala rozhodující jízda. Ta finálová.

„Je mazák, připravený se s tím porvat. Zvládne to,“ věřil otec.

Čeští fanoušci na tribunách podporují Jiřího Prskavce

Na tribunách vlálo nejméně sto českých vlajek, Prskavcovi fanoušci zde byli po francouzských druzí nejpočetnější. „Jí-řa, Jí-řa, Če-ši, Če-ši,“ mohutně skandovali.

Ovšem to už neslyšel. „Byl jsem ve svém vlastním tunelu, soustředěný na všechno, co přijde,“ popisoval později v cíli.

Věděl, že pařížská trať nepatří mezi ty, na nichž si dokáže s lodí hrát. „Mám rád, když si mohu dráhu zkracovat, jenže tady není moc kde. Proto jsem úplně nemohl vyniknout v tom, v čem jsem dobrej. Prostě to nebyl můj den,“ konstatoval.

Když dokončil svoji jízdu, nacházel se průběžně na páté pozici. Po odjetí všech kajakářů sestoupil ještě o tři příčky níž.

Nadšen ze svého nástupce

Zatímco o den dříve ronila Gabriela Satková v cíli finále kanoistek slzy zklamání, Prskavec naštvaně bouchl pádlem do lodi, zakroutil hlavou, hlasitě si ulevil. Otec mu podal ruku a poplácal ho po přilbě, objala ho právě Satková.

Jiří Prskavec s Gabrielou Satkovou po finálové jízdě.

Vylezl ven a z novinářské mixzóny sledoval zbytek závodu, zlaté rozuzlení nádherné bitvy. Už se opět usmíval, vychutnával si strhující atmosféru. A byl i nadšen, kdo usedl na olympijský trůn, který mu ještě před chvílí patřil.

Giovanni de Gennaro.

O rok starší Ital.

„Je na své třetí olympiádě a opravdu si zlato zasloužil,“ pronesl Prskavec při pohledu na euforii italského soka válejícího se v záchvatu nekontrolované radosti po zemi.

„Nemohu tomu uvěřit. Nechápu, co se stalo,“ zas a znovu opakoval nový šampion, jenž odolal i útoku mladého domácího rváče Titouana Castrycka.

„Ani v Riu, ani v Tokiu se Giovannimu nepovedlo zajet podle představ, přitom dlouhodobě patří k nejlepším kajakářům světa,“ připomněl Prskavec. „Mám hroznou radost, že zrovna on tady vyhrál.“

Prskavec byl vždy tvor přející. Snad i proto, jakou cestu si sám se sportem od mládí prošel.

V pěti letech se rodiče dozvěděli, že trpí Perthesovou chorobou, poruchou cévního zásobení hlavice kyčelního kloubu. Lékaři mu dlouhé měsíce v nemocnici vytahovali jednu nohu, aby co nejlépe dorostla.

„Vybral jsem si ale celkem dobrý sport, protože ty nohy v něm až tak nepotřebuji,“ vtipkoval s odstupem času.

Od mladších žáků zaostával výškou i silou za vrstevníky. „Až do jedenadvaceti let moje tělo dohánělo náskok ostatních, kteří byli už ve třinácti třeba o dvě hlavy větší,“ vzpomínal. „Stejně jsem si ale nehodlal připustit, že bych s nimi mohl prohrávat. Chtěl jsem být nejlepší i proti obrům.“

Jak si předsevzal, tak učinil. Vyhrál olympiádu, dvakrát mistrovství světa, šestkrát mistrovství Evropy, třikrát celkově Světový pohár.

„A jedeme dál,“ vyhlásil.

Protože: „Jednou olympiádou svět nekončí.“