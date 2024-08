Prskavec starší o synovi: Jet po první chybě vabank bylo správné rozhodnutí

Hodně velké je vaše zklamání?

Určitě. Dva šťouchy jsou moc. S nimi to nešlo.

Ani jízda s jedním šťouchem by na medaili nestačila.

Já vím. Bylo to hodně vyrovnané finále.

Co rozhodlo?

Přejezd válce před šestkou, který jel Jířa v protináklonu, vyskočil mu zadek a byl z toho šťouch. Ten druhý potom už více pramenil z toho, že zbytek trati se snažil jet vabank, což bylo v dané situaci správně. A dopadlo to, jak to dopadlo.

Jak jste jeho jízdu ze břehu prožíval?

Musím se přiznat, že Jířovy jízdy na velkých akcích psychicky prožívám docela dost. Ale to už je teď asi jedno. Prožíval jsem to dnes navíc ještě intenzivněji i proto, že se nám tady ani v jedné kategorii nepodařilo prodat, na co jsme výkonnostně měli.

Poprvé od návratu vodního slalomu na olympijskou scénu v Barceloně 1992 je tak český tým v klasických disciplínách bez medaile, zbývá jen kajak kros.

Právě. Vždycky nám tu něco k medaili chybělo. U Lukáše Rohana v jinak povedeném finále jeden šťouch. Gabča Satková pak ukázala všem v kvalifikaci i v semifinále skvělými jízdami, že na medaili má, jenže finále se jí nepovedlo. A Jířu jste teď viděli sami. Je to samozřejmě zklamání. Ale co nám zbývá jiného, než tvrdě pracovat dál.

Se synem jste letos nasadili velmi podobný model přípravy jako před zlatým Tokiem 2021. Zpětně viděno, změnil byste něco?

Ne, vůbec nic. Byl opravdu dobře připravený. Během měsíců před olympiádou nenastal žádný zásadní problém a navíc zůstal i zdravý.

Jak ho nyní namotivujete do další práce?

Možná ještě větším zaměřením na kánoi. Myslím si, že i tady v Paříži by měl vzhledem k trati na kánoi větší šance než na kajaku. Ale stejně tak si myslím, že asi i nadále bude chtít jezdit obě kategorie.