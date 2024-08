Prskavec ke kritice: Kdybych chtěl kros vypustit, nesnažil bych se od začátku

V pondělním čtvrtfinále se Prskavec po startu přetlačoval se Slovákem Jakubem Grigarem o třetí místo za vedoucími Ochoou a Clarkem. Při nájezdu na poslední protivodu však nechytl rozkývanou branku a následně udělal kolečko, aby se do ní vrátil.

Následovala ostrá kritika českých diváků od televizních obrazovek: Prskavec zabalil olympiádu.

V úterý se pro iDNES.cz snažil vysvětlit svůj pohled na celou záležitost.

Co se tedy v poslední protivodě skutečně stalo?

V televizi nebylo pořádně vidět, co jí z mé strany předcházelo. Snažil jsem se v ní zaútočit na Brita Clarka, což mi připadalo jako jediná možnost jak se dostat na postupové druhé místo. Proto jsem chtěl nájezd do poslední protivody urychlit, abych se pokusil vmáčknout před něj. Doufal jsem, že ji třeba pokazí. Jenže on ji zvládl dobře a navíc docela dost rozhoupal tu bránu. A já, jak jsem se rozjel do plných, jsem ji už nedokázal dostat pod loket, abych ji odhodil. Odhození rozhoupané brány v krosu jsem předtím trénoval asi dvakrát v životě a nešlo mi ani v tréninku. Najíždět tam takhle rychle byl risk 50 na 50, který nevyšel.

Načež se lidem u televize zdálo, že jste záměrně zpomalil.

Když se mi nepovedlo to odhození, tak jsem si víceméně na chvíli povzdychl, protože jsem viděl, že tou dobou je Kuba Grigar u protivody na druhé straně kanálu už přede mnou. V hlavě mi zabliklo: Sakra, je hotovo, po všem. Bylo mi jasné, že ho nepředjedu a musel jsem navíc udělat znovu celé to kolečko a vrátit se do vratného proudu, abych nasměroval loď do protivody. A pak jsem dojel celkem jasně do cíle na čtvrtém místě, bez šancí na postup.

Ze čtvrtého místa však bylo posléze třetí, protože rozhodčí dodatečně připsali chybu na jedné z bran Španělovi Ochoovi.

To jsem samozřejmě nevěděl, že někdo má v tu chvíli faulta (chybu). Proto jsem jako poslední šanci na postup považoval možnost vmáčknout se před Clarka a zároveň mít za sebou Kubu Grigara. Ale ve chvíli, kdy jsem tu rozkývanou bránu nedostal pod loket, mi bylo jasné, že ji musím objet ještě jednou.

Protože jinak byste ji neobjel v souladu s pravidly a dostal „faulta“ vy?

Přesně tak. Rozhodně. A tím bych vypadl.

Dostaly se k vám následné kritické reakce z Česka, obviňující vás z vypuštění závodu?

Částečně jsem je už v pondělí večer zaznamenal, ale nechtěl jsem si je úplně brát. Mrzí mě, že se do mě takhle pustili ve sportu, kterému neholduju a který jsem v podstatě ani nechtěl na olympiádě jet. Mohu na svoji čest říci, že jakmile jsem se ocitl na startovní listině, šel jsem do toho od prvního kola naplno. Nakonec jsem v krosu skončil na olympiádě jedenáctý ze skoro čtyřiceti, což považuji za docela dobré na to, kolik jsem mu v minulosti dal. Vím, že se kajak kros nikdy nechystám jezdit. Ale byl bych rád, kdyby lidé viděli i to, že jsme v něm oba s Lukášem dokázali skončit relativně vysoko. Kdybych snad chtěl tady kros vypouštět, nesnažil bych se přece od prvních kol jezdit natvrdo a rvát se s ostatními v brankách, i když mi kontaktní souboje nejsou vlastní.

Jiří Prskavec před startem své jízdy v kayakcrossu.

Pustil jste si vaši čtvrtfinálovou jízdu ze záznamu poté, co k vám dolehla tato kritika?

Jo, když jsem zaslechl, jak se do mě lidi doma pouštějí, celé jsem si to v televizi přehrál znovu. A ano, uznávám, ono to tam vypadá dost blbě, jako že jsem se na to vykašlal. Pak jsem z toho byl špatný a šel za Vítkem Přindišem (který byl jako expert na kajak kros v roli poradce týmu na tribuně). Zeptal jsem se ho, jestli si myslí, že bych měl reálnou šanci postoupit poté, co jsem si myslel, že je vše ztracené, kdybych udělal tu otočku v poslední protivodě rychleji. Jestli bych ještě mohl Kubu předjet.

Co vám odpověděl?

Ujistil mě, že ve chvíli, kdy jsem tu bránu nechytnul napoprvé, bylo opravdu hotovo, že jsem pak už neměl žádnou šanci dostat se před Kubu, i kdybych udělal to kolečko extrémně rychle. Maximálně bych dojel o metr blíž za ním. Mě to samozřejmě mrzelo, že jsem nepostoupil. Byl bych blázen, kdyby mě to nemrzelo. Chtěl jsem bojovat o druhé místo s Clarkem. Jenže jak nemám kros najetý, neumím přesměrovat ten pohyb hned někam dál.

Sám jste říkal, že do přípravy na tuto olympiádu jste vložil naprosto vše. Končit ji takovými diskuzemi jste rozhodně nechtěl, že?

Dal jsem do přípravy skutečně všechno, víc už nešlo, v tomhle směru mám svědomí naprosto čisté. Ale pokud mě teď lidé teď chtějí takhle špatně vnímat a dál hejtit, ať to tedy dělají, nebudu jim jejich názor brát. Já bych byl především rád, aby si mě pamatovali jako slalomáře, který snad i pro tuto zemi něco dokázal, a ne jako krosaře. Jestli budu od nich dostávat bídu za kros, vyrovnám se s tím.