Francouzský učedník si chce vyšlápnout na mistra. Těším se na něj, říká Prskavec

Naopak domácí Titouan Castryck jako by se chtěl před početnými francouzskými fanoušky náležitě předvést. První kvalifikaci vyhrál o tři setiny před českým sokem, který však koncovku viditelně vypouštěl.

„Ve druhé jízdě potom Titouan ještě přitvrdil a nastavil o level vyšší čas,“ říkal Prskavec.

„Tlačil tu jízdu až za hranicí únosného risku,“ poznamenal otec a kouč Jiří Prskavec starší. „Ve třech případech se Castryck ocitl až na hraně padesátky za neprojetí brány. Ale vyšlo mu to.“

Prskavec mladší a zkušený Ital Giovanni de Gennaro, vicemistr světa z roku 2022, na sebe na startu mrkli a řekli si: Tak na něj taky zkusíme trochu zatlačit.

Českému vodnímu slalomáři vyšel následně ve druhé jízdě ukázkově úvod trati. „Jenže pak jsem to trochu pokazil a nabyl přesvědčení: To už neklapne. Stejně by nic neřešilo, kdybych ho dnes porazil.“

I ve druhé jízdě tedy zaznamenal druhý nejlepší čas.

V kvalifikaci se na olympiádě na rozdíl od jiných vrcholných akcí počítá lepší čas ze dvou jízd. Pořadí 1. Castryk, 2. Prskavec, platné už po té první, tudíž zůstalo. Stejně jako třetí pozice de Gennara. Vše ostatní bylo vlastně jen jakési pošťuchování mezi medailovými kandidáty.

„Mohu aspoň s klidným srdcem říct, že šlo o moji nejlepší druhou kvalifikační jízdu na olympiádě v životě. Protože v Riu jsem v ní dal padesátku a v Tokiu pět šťouchů. Takže dobrý, ne?“

Usmívá se, vtipkuje, evidentně dobře naladěn.

Jiří Prskavec hovoří s novináři po povedené kvalifikaci.

Otec trenér se tváří přece jen vážnějí, když rozebírá kvalifikační den: „Věděli jsme, že na postup do semifinále nebude od Jíři zapotřebí až tak riskantní jízda. Ale měli jsme strach z předpovědi bouřky (která však nedorazila) a ze změny počasí na druhou jízdu. Proto jsme se dohodli, že pojede tu první hlavně přesně. Což do puntíku splnil.“

Semifinálová a finálová trať s odlišným postavením branek budou ve čtvrtek technicky náročnější, což však Prskavcovi vyhovuje.

„I když mi některá pasáž neklapne, dostanu šanci dojet ztrátu jinde,“ říká. „Ale pokud mi bude v semifinále loď klouzat bez zádrhelů stejně jako při první kvalifikační jízdě, mělo by to být na postup do finále dostačující.“

A pak? Ve finále?

„Pak uvidíme, jestli by to šlo ještě někde trochu zkrátit.“

Při potenciálních odvážných řešeních by měl těžit z letitých zkušeností. „Už se naučil s tlakem bojovat, v čemž má oproti mladším soupeřům výhodu,“ říká otec.

Ve dnech, kdy na trati probíhají olympijské boje, je už pro závodníky k tréninku nedostupná.

Ovšem to Prskavcovi nevadí.

Jiří Prskavec na startu kvalifikační jízdy.

„Poslední čtyři dny jsem na divoké vodě vůbec nebyl,“ informuje. „Jen jsem dvakrát jezdil na rovné, což mi stačí. Sice můžeme na divoké trénovat na vedlejším malém kanále, ale tam vodu pouštějí jen dopoledne a já preferuji mít dopoledne volnější, bez stresu.“

Semifinále kajakářů začne ve čtvrtek v 15.30.

Finále v 17.30.

„I proto teď veškerou aktivitu raději směřuji na odpoledne a večer, kdy se budou konat i závody,“ vysvětluje. „Je to pro mě důležitější než se po ránu na chvíli svézt někde jinde.“

V areálu strávil s českým týmem dlouhé týdny soustředění a příprav. Ovšem zdaleka ne tolik jako domácí Francouzi. Způsob, jakým Nicolas Gestin ovládl olympijský závod kanoistů, mnohé závodníky až vyděsil. Má se snad cosi podobného odehrát i na kajaku? Opravdu tu mají domácí až takovou výhodu?

Prskavec si tyto otázky nesnaží klást.

„Trať domácím samozřejmě sedí, vždyť na ní čtyři roky jezdí,“ říká. „Současně je však zapotřebí říci, že Nicolas i Titouan kolikrát zajeli rychlé jízdy i jinde a oba patří mezi světovou špičku. Jsou to mladí a strašně skromní kluci. Jsem rád, že právě takové u vody máme a moc se těším na náš souboj.“

Paradoxně, Francouzi se na své domovské trati učili i od něj.

„Párkrát, když jsme tu pobývali na soustředěních, si přišli mě i Jessiku Foxovou natočit, jak tady jezdíme,“ všiml si.

Ve čtvrtek se francouzský učedník pokusí přelstít českého mistra. Ale mistr mu to ani v nejmenším neulehčí.

Tak opojné je přece vábení olympijské medaile.

Jiří Prskavec ji měl na hrudi v Riu i v Tokiu.

Říká se přece: do třetice všeho dobrého.