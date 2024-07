Pauza na toaletu, ukočírovat sám sebe. Přívratský zvrátil dramatickou střelbu

„Teda to byl dramatický závod,“ ulevil si Přívratský.

V Tokiu skončil už v kvalifikaci šestnáctým místem a ani teď ve středu na hrách ve Francii nezačal radostně. V kleče nezastřílel moc přesně, dlouho se pohyboval okolo 20. místa.

Z 200 bodů mu na obrazovce svítilo jen 195, což znamená, že v kleče trefil pětkrát z dvaceti pokusů devítku místo cílené desítky. „Ani vám nemůžu odpovědět, co se mi honilo hlavou, protože by to nebylo slušné,“ přiznal.

I proto jste si před střelbou ve stoje udělal pauzu?

Můžeme to tak nazvat, jednoduše jsem si odběhl na toaletu. Dělám to tak snad při každém závodě malorážky. Vždycky to vyjde, když je takové horko, vy se potíte a doplňujete tekutiny.

Jak postup do finále prožíváte?

Zatím mi přijde hodně čerstvý, radši se soustředím, co budu dělat odpoledne. Vyčistím si zbraň, zajdu si zatrénovat... Moc mi ještě wow moment nepřišel, předpokládám, že dorazí během dne. Mám velkou radost, že se mi podařilo postoupit, beru to do jisté míry jako úspěch, ale pořád mám za sebou teprve první půlku.

Byl to dramatický závod, že?

To byl. Nepropočítávám každou ránu a nesleduju tabulku pořád, ale občas se kouknu. Nicméně já měl co dělat, abych ukočíroval sám sebe. Zvlášť když se mi v kleče objevil zvláštní pohyb navíc. Musím ho před finále odstranit.

Robert Rampa @RampaRobert15 JIŘÍ PŘÍVRATSKÝ 🇨🇿 postupuje z 8. místa do finále třípolohové malorážky na 50 metrů.



Petr Nymburský končí nešťastně devátý 🥶 https://t.co/AHzOVsb9zA oblíbit odpovědět

Pohyb navíc?

Stane se. V ideálním světě byste pokaždé chtěli kleknout stejně, dát nohy, ruce i zbraň na stejné místo, ale vždycky je to malinko jiné, my se jen snažíme přiblížit.

Co se vám honilo hlavou, když se položka v kleče nedařila?

Bylo to hodně náročné, protože to vytvořilo tlak a věděl jsem, že každý bod, který ztratím, mě může stát finále.

Počasí ale bylo lepší než v úterý na tréninku, ne?

O něco ano. Ale těším se do finálové haly, protože v ní bude klimatizace! Takový bonus. A mám štěstí, že jsem měl možnost si v ní loni vystřelit.

V hale taky bude úplně jiná atmosféra, diváci budou blíž.

Já se na to snažil během roku připravit tím, že jsem jezdil střílet německou Bundesligu, kam na finále přijede třeba dva tisíce lidí, aby se podívaly na deset střelců. Troufám si říct, že tam je ještě větší hluk, než bude tady na olympiádě. V Německu neslyšíte vlastního slova.

Těšíte se na finále?

... Asi jo. Možná bych se těšil víc, kdybych byl spokojený s kvalifikací a kdyby mi fungovaly polohy a vše bylo v pořádku. Vím, že to bude dost náročné.

Nejste perfekcionista?

Já mám naštěstí takovou zvláštní schopnost, že dokážu ze všeho něco uklohnit. Proto ten výsledek mohl být o něco lepší.

Dokážete zůstat klidný, když víte, že ve finále budou závodníci postupně vypadávat?

Ještě jsem olympijské finále nezažil, tak těžko soudit. Ale myslím, že v něm člověk nemůže být klidný v žádný moment.