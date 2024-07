„Taťko, ty to stejně vyhraješ.“ Liptáka hnaly děti, ještě chce hry v Los Angeles

119 tref ze 125 střel.

Na postup mezi šest nejlepších do finále trapu nedostatečný výkon. O to si řekli ti, kteří udělali nejvýše tři chyby.

Před třemi lety v Japonsku chyboval suverén Lipták jen jednou. Jenže tehdy se taky střílelo bez diváků, takže absolutní koncentrace zajištěna.

Teď? Fanoušci na tribunách rádi tleskali. Aby ocenili úspěšné střelce, stejně jako aby alespoň trochu rozvířili stojící dusný vzduch.

„Olympijské podmínky nejde natrénovat,“ říkal Lipták přes oranžové brýle. „Od výstřelu předešlého závodníka máte dvanáct sekund, abyste si o terč řekli i vy. A když všichni tleskají a skandují, pokud se někomu podaří čistá 25, máte to v hlavě. Musíte zahlásit, i kdyby bubnovali.“

Rozptylovali vás?

Teď už mě spíš hnali dopředu. V té položce jsem byl jediný, kdo tak blbě nastřílel první den, takže fanoušci mi po každém terči tleskali. Asi se jim to líbilo a chtěli mi udělat radost.

Čekáte jako na tenise, než se uklidní?

Já mám naštěstí připravený výstřel do pěti sekund. Můžu si přípravu na chvíli odložit, než se obecenstvo zklidní. Ale když jsem šel na poslední ránu, říkal jsem si: Sakra, ten poslední musíš dát! Naštěstí se podařilo, protože to jsou pak chyby, které mrzí nejvíc. Když vím, že jsem se v hlavě věnoval něčemu jinému, než jsem měl.

Loučíte se se ctí, jak jste si přál? Trefil jste všech padesát.

Jo, za úterý jsem spokojený, takhle jsem si to představoval. První položku jsem vlastně všech 25 ran zvládl na první ránu, žádný tupl (druhý výstřel) jsem nepotřeboval. A ve druhé položce stačil jeden. Ani nevím, kolikátý jsem.

Osmnáctý.

Tak vidíte, v pondělí mi za 25 minut zmizela celá osmiměsíční příprava. Alespoň jsem si trochu spravil náladu a odpoutal se ode dna.

Přišel jste na to, kde byla v pondělí chyba?

Já jsem teď změnil styl, díky němuž jsem schopný střílet rychleji. Bohužel ne zas tak přesně, ale zrovna tady se to vyplatilo. Dám pažbu do ramene trochu jinak a střílím rychleji. Ze začátku jsem se toho trochu bál, během půl sekundy vám v hlavě prolétne, jestli máte namířeno, jestli můžete odpálit... Byl jsem celý takový vystrašený, druhý den to ze mě spadlo.

Říkal jste, že ten tlak a očekávání přišly i od rodiny, i když ta ví, jak to ve střelbě chodí.

Hlavně děcka mi říkala: Taťko, ty to stejně vyhraješ! Ale tak jednoduché to není. Chtěl jsem jim samozřejmě udělat radost, měl jsem to v hlavě, protože nestřílím jen pro sebe, ale i pro fanoušky a rodinu.

Platí, že se s olympiádou neloučíte nadobro?

Určitě nechystám konec kariéry. Trošku teď zvolním, ale ještě si něco určitě vystřelím a zkusil bych se dostat ještě do Los Angeles za čtyři roky. Určitě vydržím.

Jakou si teď odnášíte největší zkušenost?

Tu negativní, která by mě ale měla posílit. Že olympijský turnaj je opravdu specifický, ve svých podmínkách ceněný. Poučit se, aby se v Los Angeles neopakoval letošek.