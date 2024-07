Smutný Lipták: Nemám slov, úplně se stydím. Hrnuly se mi slzy do očí

Vykládal sklesle, nebál se tvrdšího hodnocení: „Úplně se za to stydím, nemám slov.“

„Když jsem dělal rozhovor do kamery, hrnuly se mi do očí slzy. Záleží mi na tom.“

„Jsem čtrnáct dní z domu a všechno se mi tu sesypalo za dvacet pět minut.“

Před třemi lety Lipták chyboval v celé kvalifikaci jen jednou ze 125 střel. Teď má za sebou pokusů sedmdesát pět a chyb šest, což ho odsunulo až na 27. místo, přičemž postupuje nejlepších šest.

V úterý dopoledne ho může zachránit jediné. Padesát čistých tref a selhání prakticky všech soupeřů.

„Naděje se nevzdáváme, nemáme co ztratit. Vše může být jinak, třeba to na ty lepší přes noc dolehne. Chyb jsme nasbírali poměrně hodně, ale neházíme flintu do žita,“ poví klišé, ve střelbě ovšem příhodné, trenér Petr Hrdlička.

„Šance už není, ostatní mají tak vysoké výsledky, že si nemyslím, že by to pustili,“ říkal naopak realisticky Lipták.

Ale nevykašle se na to, byť se v jeden moment během pondělí objevil dokonce na posledním místě. Zrovna v době, kdy střelecké centrum v Chateauroux navštívil prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Lipták běžně výsledky nesleduje, tentokrát si ale zadal vnitřní cíl: odpoutat se ode dna.

„V první položce jsem zastřílel dobře, i když neprobíhala podle představ. Byl jsem nervózní a svázaný. Říkal jsem si, že se musím uvolnit,“ pokračoval.

Jenže v druhé položce přišla chyba brzo. „Celkem jednoduchá střela. Nevím, co jsem udělal, ale už mi to zůstalo v hlavě a celé sesypalo,“ nechápal Lipták. V druhé položce nakonec chyboval čtyřikrát.

Zradil ho „tupl“. Když střelec vystřelí poprvé, má ještě šanci zachránit se druhým brokem.

„Takhle špatně jsem nestřílel ani o tréninku.“

Trenér Hrdlička souhlasil: „V tréninku vše fungovalo. Před kvalifikací asi nervózní byl, ale nedal ji na sobě znát, i když samozřejmě poznám, když začne dělat jiné věci než normálně.“

Lipták se nebál přiznat, že pozice obhájce zlata mu úplně nesedla: „Když můžete překvapit, máte to jednodušší, než když to lidi od vás očekávají. Včetně rodiny, která ví, že se tohle stává. Sport není pro slabochy.“

Tím spíš střelba, kde rozhodují milimetry „Jsme sport trošku o náhodě,“ souhlasil puškař František Smetana. „Domýšlím a tipuju, že ten tlak cítil. Jsme zenový sport, kdy potřebujeme dělat všechno stejně jako v tréninku. Není jednoduché se v tom udržet při závodech.“

A kouč Hrdlička dodal: „Obhajovat je hrozně obtížné. Když jsem na olympiádách střílel já a chtěl jsem se dostat na další, nešlo mi to. Čím víc jsem chtěl, tím víc jsem kazil.“

Lipták se s olympijskou Francií zítra s největší pravděpodobností rozloučí už v kvalifikaci. „Možná to bude zase katastrofa, ale přál bych si ji uzavřít s úctou.“