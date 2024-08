Kejval o breakingu, boxerkách i Rusech: Jejich návrat bude složitý a potrvá

„Tyhle hry se mimořádně povedly,“ začal Kejval hodnocení více než dvoutýdenního svátku ve francouzské metropoli. „Myslím, že s postupem času zjistíme, že byly jedny z nejkrásnějších, jaké jsme zažili.“

O čem ještě hovořil?

O olympijských kulisách: „Chtěl bych organizátory vyzdvihnout, že měli odvahu a dali většinu sportovišť do centra. Paříž považuju za město, které se olympiádě otevřelo úplně nejvíc, dalo jí k dispozici své památky a významné budovy. Pro mě jsou fotografické nebo televizní záběry z cyklistiky, plážového volejbalu nebo šermu ikonické. Myslím, že budou nezapomenutelnou součástí této olympiády.“

O fanoušcích: „Propojení lidí se sportovci je strašně důležité a od Londýna 2012 jsem určitě nezažil takhle nádhernou atmosféru. Stadiony byly vyprodané od prvních rozjížděk, rozběhů a kvalifikací až po finále. A domácí fanoušci umějí své sportovce podpořit. Když naši kordisté šermovali proti Francouzům, tak to tam vypadalo jako na Bayernu.“

O bezpečnosti: „Byla zajištěna skvěle. Přítomnost bezpečnostních složek byla znát na každém kroku, ale nikoho neobtěžovaly. Organizátoři měli vše dobře pod kontrolou.“

O startu Rusů a Bělorusů pod neutrální vlajkou a jejich případném návratu jako plnohodnotných výprav: „Myslím, že situace je vyřešená. Na začátku jsme v MOV neměli právní podklad, abychom řekli, proč nemají startovat, dnes je to kvůli tomu, že Rusové anektovali část ukrajinského území. A navrácení Rusů na olympijskou scénu vidím jako extrémně složité. Jak na začátku konfliktu predikoval Henry Kissinger: Buď se to vyřeší okamžitě, nebo to bude trvat desetiletí. Myslím, že platí druhá varianta a že to bude na dlouhou dobu.“

O účasti dvou boxerek, které podle Mezinárodní boxerské asociace (IBA) neprošly testy genderové způsobilosti: „Vybrala si je ruská propaganda a začala je dávat jako exemplární příklad, jak věci nefungují. Vidím tam silnou ruskou stopu, což je pro mě vždycky podezřelé. Obecně existují přesná pravidla, kdy se definuje, kdo je a kdo není žena. Tyhle dámy podle mých informací testy prošly, informace od IBA nebyly podložené žádným seriózním průzkumem… A nemůžeme fungovat podle toho, že v televizi někomu přijde, že tohle není žena a měl by to být muž.“

O konkurenčních Hrách přátelství, které chtějí Rusové uspořádat: „Je to věc, kterou nejsme schopni ovlivnit, ale vidím jako velké vítězství demokratického Západu a všech rozumných lidí na celém světě, že tam zřejmě letos odmítli jet, takže Rusové své hry v uvozovkách posunuli o rok. Pevně doufám, že příští rok nebudeme o nic slabší a že jejich izolace z olympijského pohledu bude trvat dál.“

O novém olympijském sportu breakingu: „Moje dcera mi říkala, že to bylo strašně fajn a cool a že se jí to líbilo, ale že chápe, že takoví boomeři jako já to vůbec nemůžou pochopit. Je to stejné jako s naším oblečením pro slavnostní zahájení. Jestli se to mladým líbí a je to trend, tak proč ne. Svět pravděpodobně bude v budoucnu jiný. Ale sporty, ve kterých jsou rozhodčí, přinášejí kontroverze. Jsem radši, když Pepa Dostál vyhraje závod, kde všichni stejně odstartovali, on je první v cíli a všichni to vidíme.“

O finančních prémiích, které Světová atletika dává na rozdíl od jiných sportů olympijským vítězům: „Vůbec jsem nepochopil, proč to udělali, ale je to věc každého sportu. Díval jsem se, jaké státy dávají největší odměny za medaile, a některé dávají takové, že když jste olympijský vítěz, tak jste potom opravdu bohatý člověk. Ale třeba Velká Británie nemá skoro žádné. Každopádně myslím, že když je někdo olympijský vítěz, tak by si odměnu zasloužil.“