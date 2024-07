Plné tribuny, výbuchy energie a domácí miláček, co nepozdravil. Beranovo loučení

Krásnější místo pro rozlučku s kariérou si nemohl přát.

Majestátní Grand Palais, jedno z nejepičtějších míst, kde se letos olympijské hry v Paříži konají, šermíře naprosto uchvátilo. Obří komplex na Elysejských polích mezi ikonickým Louvrem a majestátním Vítězným obloukem.

Uvnitř dvě obří tribuny a na nich každý den beznadějně vyprodáno. Až osm tisíc lidí se tu vměstná, aby mohli sledovat novodobé mušketýry.

A navíc – na Jiřího Berana hned v prvním kole čekal obhájce olympijského titulu – domácí Romain Cannone.

„V téhle části soutěže je tohle rozhodně nejvíc, co jsem zažil. Spousta finále se šermuje před malým publikem. Tady tomu navíc rozumí. Třeba na olympiádě v Riu to bylo jak na fotbale, lidi řvali furt. Tady byl klid, když se šermovalo. A když padl zásah, vybuchlo to,“ usmíval se, byť pro něj individuální olympijská soutěž skončila.

Bouře fanoušků mě nesvazuje

Jak by ne, vždyť jestli do té doby byla atmosféra v hale elektrizující, s příchodem Cannona doslova explodovala. A Beranovi to nevadilo, naopak.

„Byl jsem za ni rád. Viděl jsem, jaká byla atmosféra v sobotu a hrozně mě to bavilo. Ta bouře mě vůbec nesvazuje, ani když lidi fandí soupeři. Je to lepší, než kdyby bylo ticho, a jeho to dostávalo pod ještě větší tlak. Musel vyhrát,“ popisoval český šermíř.

Na jiných turnajích se s Cannonem normálně baví. I jako olympijský vítěz a mistr světa působí často jako normální kluk. Tentokrát to ale bylo jiné.

Už ráno, když s ním Beran autobusem odjížděl z olympijské vesnice, to poznal.

„Nepodíval se na mě, nepozdravil. Nikdo si asi nedokáže představit, co se v jeho hlavě odehrává. Je doma, obhajuje, je pod obrovským mediálním tlakem a bylo vidět, že z toho byl nervózní. Já toho bohužel nevyužil,“ litoval.

Francouzský kordista Romain Cannone.

Přitom nezačal špatně. V úvodním kole se držel a perfektně chytil i nástup do toho druhého, kdy se k soupeři přiblížil na jediný bod – 7:6.

Jenže pak se probudila i do té doby trochu utichlá hala. Francouzi povstali, na hlavě čepice ve tvaru kohoutů, v rukou národní vlajky a unisono spustili: „Romain! Romain! Romain!“

A Romain se probudil. Berana zasypal přesnými zásahy, druhé kolo ukončil za stavu 14:8.

„Tam to byla škoda. Párkrát jsem ho netrefil, on odskočil o tři zásahy, zklidnil se a pak už to bylo těžký. Ale to je šerm, rozhodují detaily,“ uznal Beran.

A že o tom něco ví, vždyť je to syn někdejšího reprezentanta a jeden z mála nositelů tradic českého kordu.

Šerm, šerm a jenom šerm

K šermu ho pochopitelně přivedl právě táta – souputník slavného Jaroslava Jurky, vítěze jednoho turnaje Světového poháru v roce 1983 a vicemistra světa z Barcelony o dva roky později.

„Ale nikdy mě do ničeho nenutil, ani za mě nedělal žádná rozhodnutí. O všem jsem si rozhodoval sám,“ vyprávěl už dřív.

S šermem se většinou začíná až o něco později, a tak se malý Beran zabavoval jinak – hrál fotbal, plaval, docela dlouho se věnoval i softbalu. Často také s rodinou vyrážel do hor. A když táta s profesionálním sportem skončil, měl dost času na to ho začít trénovat.

„Je spousta sportovních rodin, kde to neklapalo. My ale opravdu za celou dobu problém neměli. Když jsem ještě bydlel u našich, snídali jsme a bavili se o šermu. Přišel jsem ze školy a bavili jsme se o šermu. Na tréninku byl šerm a u večeře jsme se zase bavili o šermu,“ vzpomínal.

Životní vzor na planši i mimo ní, trenér, kamarád, parťák a hlavně super táta. Zítra mi bude krýt záda na planši naposled v mý sportovní kariéře. Dokázali jsme toho společně hodně. Je a byla to boží jízda. Tak teď ta poslední olympijská.

Díky táto.



Díky táto.



#jedentym

#32letspolunaplansi oblíbit sdílet odpovědět uložit

Ne nijak nuceně, prostě tím žil.

A po pár prvních turnajích, kdy vymetal poslední místa, mu to začalo i jít. A to do takové míry, že i on měl občas den, kdy porazil úplně všechny.

Třeba při Světovém poháru v Buenos Aires 2007, nebo loni, když coby první Čech ve 41 letech ovládl Grand Prix v Cali.

Nejvíc se ale světovému publiku paradoxně proslavil v Riu i přesto, že hned první olympijský zápas prohrál. Udělal totiž něco, co není úplně samozřejmost.

Zaplaven zprávami Brazilců

Tehdy do konce zápasu zbývalo pouhých osmnáct vteřin.

Beran prohrával 3:5, když mu při jednom z útoků rozhodčí připsali bod. On však neoslavoval, jako je to při šermu zvykem. Místo toho šel za rozhodčím a přiznal se, že se sám udeřil do kolena. Ať mu ten bod vezmou.

„Kdybych byl šermíř, co nehraje fér, řekl bych, že jsem ten zásah dal, ale já jsem se trefil sám,“ přiznal se později reportérům.

Šermíř Jiří Beran v olympijském utkání s Athosem Schwantesem z Brazílie. (9. srpna 2016)

S domácím Brazilcem Athosem Schwantesem nakonec prohrál 6:8.

Dost možná tak šlo o rozhodující okamžik celého souboje. Soupeři se mohl přiblížit na jediný bod. Beran ale ani nepomyslel na to, že by něco udělal jinak.

„Rozhodčí ten zásah v životě nemohl vidět, proto jsem uznal, že jsem ho dal do sebe. Je to fair play, je to sport, který miluju. Takhle bychom se měli chovat všichni,“ líčil.

Gesto pochopitelně ocenil i Schwantes, který hned Beranovi podal ruku. Moc dobře věděl, co se na planši právě událo.

„Časem to došlo i brazilským divákům a zatleskali mi. S místním novinářem jsem pak strávil celý večer, v noci jsem odepisoval spoustě Brazilců. Z jejich reakcí jsem vycítil, že u nich se fair play moc nenosí,“ vyprávěl.

Nakonec dostal i cenu Mezinárodní šermířské federace a Českého olympijského výboru.

A co zaskočit Italy?

Dlouho si pak myslel, že to byl jeho první a zároveň poslední souboj pod pěti kruhy.

Do Tokia se přes krutou nominaci neprobil, ale tady do Paříže to nakonec vyšlo. Lepší konec kariéry, na který se připravuje už dva roky, si tak vysnít ani nemohl.

„Ale nedoléhá to na mě, už dlouho jsem s tím smířený,“ prozradil.

Kromě individuální soutěže se Beran do Francie probil spolu s Jakubem Jurkou a Martinem Burešem také v týmové soutěži. Ta je v Grand Palais na programu v pátek a na české trio mušketýrů čekají světové dvojky a mistři světa Italové.

Day 5 - Olympic games Paris 2024

„Atmosféra bude úplně stejná jako dneska a favorit je jasný, i když je to lepší, než kdybychom dostali Francouze, kteří teď válcují úplně všechny,“ vysvětloval.

S Italy se Češi střetli i loni na mistrovství světa, kde mezi čtyři nejlepší těsně nepostoupili. Prohráli na čas o dva zásahy. Do poslední vteřiny se ale rvali o postup.

„Což nám dává naději, že šanci postoupit stoprocentně máme. V kordu je vždycky příležitost na překvapení,“ moc dobře ví.

V individuální soutěži svá slova nepotvrdil. Tak co v té týmové?