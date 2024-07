Jezdec Trunda skončil ve všestrannosti padesátý, potřetí triumfoval Jung

Trunda si pohoršil oproti předchozím hrám, na nichž skončil devětatřicátý. V třídenní soutěži skládající se z drezury, cross country a parkuru nasbíral 155 trestných bodů a byl předposlední mezi klasifikovanými jezdci. Druhého českého reprezentanta Miloslava Příhodu stáhli rozhodčí ze soutěže v nedělním cross country s odůvodněním, že jeho kůň Ferreolus působí unaveně.

„Vzhledem k tomu, že jak kros, tak drezura se nám úplně nevyvedly a byli jsme na zadních pozicích, tak jsem dnes opravdu chtěl parkur jen přejet. Na klisně bylo vidět, že je značně unavená. Přišly tam zbytečné chyby, kde se mohla posnažit,“ řekl České televizi Trunda, jenž dostal v parkuru 30 trestných bodů.

Jezdec Miroslav Trunda v průběhu kvalifikace parkuru.

Soutěž v prostředí zámku Versailles si devětatřicetiletý jezdec navzdory výsledku užil. „Bylo to nádherné, fantazie. Včerejší publikum i to dnešní je prostě nádhera, jakou jsem doposud nezažil. Tohle je sen každého jezdce a mně se povedlo, že jsem v tom mohl účinkovat, takže jsem za to nesmírně vděčný,“ řekl Trunda.

Individuální soutěž ovládl jako první jezdec potřetí Jung, jenž navázal na prvenství v Londýna 2012 a Ria de Janeiro 2016. Jednačtyřicetiletý Němec na hřebci Chipmunk dostal v celkově čtyřech zkouškách jen 21,80 trestných bodů a společně se soutěžemi družstev získal už čtvrté olympijské zlato. Prodloužil tak německou vítěznou sérii v této disciplíně, před třemi lety ho na trůnu vystřídala krajanka Julia Krajewská.

O velké překvapení se postaral ziskem stříbra Australan Christopher Burton, jemuž patří až 151. místo ve světovém žebříčku. Třetí skončila Britka Laura Collettová, která několik hodin předtím vybojovala týmové zlato společně s Ros Canterovou a Tomem McEwenem před Francií a Japonskem. Pátý triumf dělá z Británie nejúspěšnější zemi v této disciplíně v olympijské historii.