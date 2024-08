Lukostřelec Jágr trefoval desítky. Věříš mi? Stoupni si tam! žertoval

„Do svého životního deníčku napíšu, že jsem s Jaromírem Jágrem vyhrála štafety, to mi chybělo,“ usmívala se olympijská vítězka v běžeckém lyžování.

Nejdřív ovšem zamířili na lukostřelnici. Zrovna když se spustil déšť. Instruktor je pobízel, ať jdou na pozici, Jágr ovšem se svým typickým úsměvem brzdil: „Kapky mi vychýlí šípy! Ale s Katkou nebudeme soutěžit, vždyť jsme se narodili ve stejný den.“

Když už jen krápalo, vyšel před terč a po školení natáhl tětivu.

Červené pole, osm!

Pak žluté pole, devět, deset, deset!

Úvod snů pro hokejovou modlu.

„Dalo by se s ním pracovat, je šikovný, a to ještě nemá v pořádku rameno,“ chválil Jágra instruktorka, která mu zvedala loket do úrovně tváře, aby lépe zacílil.

A Jágrovi to šlo dál, ani jednou neposlal šíp mimo žluté a červené pole, pohyboval se tedy neustále u středu. Pak rozverně houkl na bulvárního novináře: „Bojíš se? Běž si tam stoupnout! Za ty pěkný články, co o mně píšeš.“

Smáli se všichni, i žurnalista. Slavná osmašedesátka vybídla také moderátora Radka Jirgla, ať jde k terči. Čahoun neváhal. „Věříš mi, nebo ne?“ chechtal se Jágr. „Překvapilo mě, že sis tam šel stoupnout. Škoda, že jsem neměl jablko.“

Jablko z hlavy sestřeloval Vilém Tell, švýcarský lidový hrdina, byť přesnější kuší. Luk v Jágrových rukách byl ovšem taky docela precizní zbraní, sám od sebe šel i dál od terče, aby si střelbu ztížil.

„Kdybych se znovu narodil a táta věděl, že tenhle sport existuje, chtěl bych, aby mě na něj dal,“ povídal dvaapadesátiletý majitel Rytířů Kladno k fanouškům, kteří ho obestoupili.

Už předtím, když s ním natáčela rozhovor dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem a ambasadorka festivalu Barbora Špotáková, tvrdil: „Přišel jsem si na Olympijský festival vybrat nějaký sport, hokej mi už nejde. Během olympiády hodně koukám na televizi a některé sporty se mi začaly líbit, hlavně ty, které nejsou fyzicky náročné. Právě jako lukostřelba.“

Jaromír Jágr se zdraví s Barborou Špotákovou.

Zato u jezera se už Jágr jako ryba ve vodě necítil. Na rozdíl od Neumannové: „Já na vodě vyrostla, tady jsem doma, ne jako při lukostřelbě.“

Paddleboard osedlal hokejový nezmar poprvé v životě. „Nikdy jsem na tom nejel, budu ležet,“ bavil dobře naložený Jágr okolí. „Pořádně mě musíš odstrčit, je to důležitý. Ne že bychom švindlovali...“

Štafet se ve dvou týmech zúčastnili volejbalisté Karlovarska a hokejisté Kladna, s Jágrem soupeřili mistr světa ve vodním slalomu Vít Přindiš a tenistka Barbora Strýcová, dvojnásobná wimbledonská vítězka ve čtyřhře.

A Jágr svoji roli zvládl dobře, jeho družstvo s finišmankou Neumannovou zvítězilo. „Bylo vidět, že ze mě má soupeř strach, nasadili na mě toho nejlepšího,“ myslel Jágr Přindiše. „Bál jsem se, abych se nepřeklopil, ale zvládl jsem to.“

Když si ovšem měl vybrat mezi dvěma sporty, které si vyzkoušel, zakřičel na celé kolo: „Lukostřelbáááá!“