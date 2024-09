Máťa snil o kariéře v NHL. Fuksova babička vzpomíná na vnukovo dětství

Zatímco slavil zisk bronzové medaile z paralympijských her v Paříži, rozhodčí v jeho lodi nalezli mobilní telefon. Ital Giacomo Perini se bránil, že ho ve skifu zapomněl, jenže pravidla jsou tvrdá. O...

Paříž (Od naší zpravodajky) Že se na olympiádě ruským a běloruským sportovcům soutěžícím pod neutrální vlajkou moc nedařilo, a neměli tak prostor popularizovat své země? Tak na paralympiádě je to zatím přesně naopak. Do Paříže...

Woodhallovi v Paříži: Společně slaví i oslňují láskou. A hlavně inspirují

Paříž (Od naší zpravodajky) Ona na olympiádě kralovala skoku do dálky, on se na paralympiádě prosmýkl do první šestky v běhu na sto metrů. Seznamte se, americký pár Tara Davisová-Woodhallová a Hunter Woodhall. Tráví spolu v...