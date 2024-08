Hvězdy pelotonu na dráze. Nepatřím sem, říkal si Voneš. Pak se ale překvapil

Startovní listina byla skutečně našlapaná: Ital Elia Viviani, Kolumbijec Fernando Gaviria, Brit Ethan Hayter, Australan Sam Welsford, Francouz Benjamin Thomas.

Počkat, říkáte si? Nejde spíš o finiš silničního závodu na nedalekém bulváru Champs-Élysées?

Ale kdepak. Tady se závodí v omniu.

Kombinovat dráhu se silnicí je celkem běžné. Rozhodně nejde o takový úkaz, jako předvádí třeba Brit Thomas Pidcock, který v Paříži obhájil zlato v terénu v cross country a posléze dojel v silničním závodě třináctý.

Jan Voneš vede skupinu dráhových cyklistů.

Dráha je se silnicí provázaná mnohem víc. O italském časovkářském démonovi Filippu Gannovi se není třeba bavit. Z Paříže má proti chronometru stříbro a z velodromu bronz z týmové stíhačky, a to ho ještě čeká madison.

Dvě zlata z Pekingu 2008 a Londýna 2012 má ve sbírce i Brit Geraint Thomas. A jeho krajan Mark Cavendish zase tři tituly mistra světa z madisonu.

I Voneš ostatně tyto dvě disciplíny kombinuje. „Základ je být na silnici rychlý závodník, rozhodně ne vrchař,“ usmál se třiadvacetiletý Čech. „Ale zase to není tak, že byste si ze silnice odskočili a hned jeli vítězit na dráhu. Dnes už je kombinace těžší. Třeba i Viviani před olympiádou půl roku dráhu pravidelně trénoval.“

My se nebojíme

Ze silnice si na dráhu přenáší vytrvalost.

Z dráhy na silnici zase absolutní rychlost v hromadných dojezdech.

V nich se hodí i ostré lokty obouchané z nespočtu kontaktů při kroužení ostrých zatáček a pozičním boji.

Dráhový cyklista Jan Voneš (vpravo) v akci.

„My dráhaři se ničeho nebojíme. Ale paradoxně pády na silnici jsou mnohem těžší,“ povídá český olympionik.

Přechod mezi koly mu problém nedělá. Snad jen když má po delším zimním najíždění objemů na silnici, tak si je zprvu trochu nejistý.

„Najednou nedosáhnu na řídítka, jsou moc úzká. A samozřejmě brzdy, nemám v balíku na co sahat,“ směje se.

Letos toho na silnici ale moc neodzávodil. Právě dráha byla jeho největší motivací. Nejprve chtěli s parťákem Denisem Rugovacem vyjet místo na olympijských hrách a pak se na nich neztratit.

Odjeli proto i na vysokohorský kemp do Colorada a následně zamířili na Mallorku. „Před hrami jsem na silničním kole a dráhovém strávil času tak jedna ku jedné,“ počítá Voneš.

Co to křičí? Do toho?

Když dorazil do Paříže, první trénink nebyl nic moc.

„Byl doslova příšerný,“ povídal. „Nevyspal jsem se, byla dopingová kontrola... Ale druhý den při rozjetí a další při omniu to už bylo super. Dráha je rychlá, hodně vysoká, což mám rád.“

Ve víceboji sice začal sedmnáctým místem ve scratchy. „Tehdy jsem si trochu připadal, že sem nepatřím,“ vyčetl si. Pak už se mu ale dařilo podstatně lépe.

V tempu skvělá pátá pozice, v eliminačním závodě čtrnáctá, a v závěrečném bodovacím třináctá.

V něm se neschovával, snažil se, spolupracoval s ostatními a několikrát se zkoušel v bouřící hale ženoucí domácího miláčka Thomase za vítězstvím odtrhnout.

Český reprezentant Jan Voneš ve druhé části víceboje.

„Atmosféra byla super, v takové jsem nikdy nejel. A jak neumím francouzsky, tak mi to místy připadalo, jako že skandují: Do toho!“ smál se po celkovém dvanáctém místu.

S ním byl spokojený. „Říkal jsem si, že desítka by byla splněný sen, patnáctka cíl. Jsem dvanáctý, takže super,“ hodnotil.

Rád byl i za to, že si rovněž pořádně osahal místní trať a vyzkoušel si doslova pekelné podmínky. Uvnitř velodromu je snad přes třicet stupňů, aby se ochladil, mezi starty si nasazoval speciální vestu s ledem.

Tyto zkušenosti se mu hodí ještě do madisonu, v němž v sobotu s parťákem Rugovacem pomýšlejí ještě na vyšší umístění.

„Být v něm do desítky by bylo krásné,“ zasní se Voneš. „Omnium mě povzbudilo. První závod mám za sebou, tak už taky budu vědět, do čeho jdu.“

Když se vedle něj znovu postaví podobné superstar, bude na ně zvyklý.