Co vyvádíš?! divil se Štefela. Pak říkal: Olympiáda vám dá facku a perte se

Potěšil vás o to víc postupový skok na 224 centimetrech?

Ano, najela mi euforie a stres naopak spadl. Předtím mi teklo do bot, 220 jsem opravoval až na třetí pokus. Ale když jsem tuhle výšku skočil, tak jsem věděl, že 224 dám napoprvé. Většinou to tak je.

Co jste si říkal před třetím pokusem na 220?

Ať se proberu, co vyvádím. Propleskal jsem se a pomohlo to.

Co vám radil váš trenér Jaroslav Bába?

Ať to prostě skočím. Tam nešlo nic jiného. Tělo mě moc neposlouchalo, prostě jsem to musel dát. Musel jsem se kvalifikací protrápit a ve finále snad bude líp.

Dolehl na vás osmdesátitisícový kotel v hledišti?

Ani nevím. Já jsem lidi moc nevnímal, chtěl jsem se soustředit hlavně na sebe, abych jakýmkoliv způsobem prošel do finále. Což se povedlo. Sen jsem si splnil, takže teď už přijdou na řadu cíle.

Jaké ambice tedy pro finále máte?

To vám neřeknu, protože pak se mi nesplní.

Před třemi roky v Tokiu se o výškařské zlato podělili Ital Tamberi a Katařan Baršim. Kdo vás zaujal v pařížské kvalifikaci?

Suverénně vypadal Američan McEwen, ten to roztočil. Na první pokus dal 215, 224 i 227 a šel domů. Jinak to klukům moc nesedělo. Nevím proč, ale všichni to prolítávali a neměli vysoké skoky. Asi se připravují na finále. Kvalifikací je potřeba nějak projít a uvidíte, že v sobotu jim to bude lítat.

Jakou jste měl přípravu na hry vy?

Před odletem jsem týden ležel, byl jsem nemocný a měl střevní potíže i problémy s dechem. Ale když jsem sem přiletěl, tak se to srovnalo. Hned napoprvé jsem si tady dal tréninkový osobák, takže jsem si říkal, že jsem připravený perfektně, ale kvalifikace mi ukázala, ať se trochu klidním.

Váš trenér Bába přesně před dvaceti lety získal olympijský bronz v Aténách. Nerozebírali jste to spolu?

O těchto věcech se moc bavit nechceme. Když se o nich mluví, tak nad nimi moc přemýšlíte. Hlava je základ a musí být klidná, ne přemotivovaná.