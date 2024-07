Kamarád z Plzně i český rekord. A jsem rád, že jsem předčil Koukala, cenil si Louda

Už před zápasem se navzájem hecovali.

V jeho průběhu na sebe několikrát mrkli a oba se zasmáli. A když utkání v aréně Porte de La Chapelle skončilo jasnou výhrou českého badmintonisty, přátelsky se objali.

„Jsme kamarádi už fakt dlouho. Před podobnými akcemi to chce vždycky trénovat s někým na podobné úrovni a zahrát si takhle sparingové zápasy, je to alfa a omega úspěchu. S Urielem jsme se domluvili a poslední dva týdny před olympiádou přijel do Plzně, takže jsme spolu trénovali,“ popisoval Louda.

Jaké tedy jsou vaše první dojmy po první výhře na olympiádě?

Je to krásný, když se to takhle řekne. Jsem rád, že jsem vyhrál aspoň ten jeden zápas a vyrovnal tím české maximum v mužském singlu – v Barceloně vyhrál Tomasz Mendrek taky jeden zápas. Žertovali jsme o tom spolu a teď už mu prý můžu tykat, jsme si rovni. A jsem rád, že jsem předčil Petra Koukala.

Udržel jste si teoretickou šanci na postup ze skupiny. Jen by váš kamarád musel porazit nasazenou desítku – Singapurce Loh Kean Yewa.

Teď zpětně mě mrzí, že jsem proti Yewovi nebyl schopný předvést lepší hru (prohrál 13:21, 10:21). Dnes jsem se na kurtu cítil mnohem lépe, ale tak je to normální. První zápasy v takových halách jsou pro zkušenější hráče lepší, už ví, do čeho jdou. Tentokrát už jsem věděl, co od haly očekávat, zatímco Uriel s tím měl velké problémy, protože tady hrál poprvé.

Mohla hrát roli i nervozita? Většinu zápasu jste ho tlačil.

Jednak nervozita, jednak i podmínky na kurtu. Jedna strana je lehce rychlejší, víc tam fouká, takže se míček z jedné strany pohybuje jinak než normálně. Na to si musíte zvyknout a jemu to dělalo velké problémy.

Jak moc mu věříte, že Singapuřana potrápí?

Abych postoupil, musel by ve středu vyhrát… Je to můj dobrý kamarád, strašně bych mu to přál, ale Singapuřan je ještě trochu někde jinde, takže Urielovi moc šancí nedávám.

Budete se ho snažit nabudit?

Ještě se s ním pobavíme, ale přeju mu, aby se hlavně cítil dobře na kurtu jako dneska já a předvedl svůj nejlepší výkon.

Stejně je to zajímavé, že se dva kluci, co spolu trénují v Plzni, potkají ve skupině na olympijských hrách.

Je to tak. Že by ta situace mohla nastat, jsem měl v hlavě už před losem, a nakonec to fakt dopadlo, vtipné. Naše vztahy to ale nezhoršilo, brali jsme to sportovně, dál jsme spolu trénovali, i když jsme věděli, že se potkáme ve skupině. Jsem hlavně rád, že jsem náš duel vyhrál.

Hecovali jste se před utkáním?

Jooo, koukali jsme se na sebe, žerty proběhly, i v Plzni si z toho kluci dělali srandu. Oba nás pošťuchovali, že spolu hrajeme, bylo to vtipné. Ale všechno v přátelské rodině.

Dá se vlastně něco vymyslet na člověka, kterého vidíte každý den na tréninku?

Určitě. Když s ním trénuješ dlouho, už víš, co od něj očekávat, jak se od něj míček vrací, jaké má návyky, co rád hraje, jak se prezentuje. S tím jsme počítali. I s tím, že on přemýšlí stejně a má mě okoukaného. Soustředil jsem se na svou hru, abych byl aktivní, hrál vysoko na síti a rozběhával ho. Jsem rád, že to fungovalo.

A vaše dojmy z Paříže a olympijského turnaje?

Nádhera. Ta hala a všechno… Nečekal jsem, že od prvního dne bude na každý blok úplně plno. Neuvěřitelné. Jsme zvyklí na to, že haly jsou plné až od čtvrtfinále a dál. Tady je to fakt zážitek.