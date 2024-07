Badmintonista Louda zahájí olympiádu soubojem s tréninkovým partnerem

Na Terezu Švábíkovou ve skupinové fázi čekají světová devítka a sedmá nasazená Indonésanka Gregoria Tunjungová a Ukrajinka Polina Buhrová. Deblisté Adam Mendrek a Ondřej Král zatím jména soupeřů neznají.

Skutečnost, že narazí na tréninkového partnera z plzeňského Národního badmintonového centra, Loudu překvapila. „Je to velká náhoda. Hrajeme tam spolu hodně sparingových zápasů. Bude to rozhodně zajímavé,“ uvedl v tiskové zprávě Louda, který je aktuálně ve světovém žebříčku na 64. místě o 14 pozic za salvadorským hráčem.

Švábíková nebude z tria badmintonistek ve skupině žebříčkově nejhůře postavenou hráčkou. Patří jí 66. místo v pořadí BWF, zatímco Buhrová je o šest míst za ní. „Je to velice zajímavý los, vzhledem k tomu, že jsme s Polinou hrály rozhodující zápas kvalifikace na mistrovství Evropy, a nebylo to zas tak dávno. Vzpomínky na něj jsou docela čerstvé, dáme si repete,“ řekla Švábíková s připomínkou dubnového dvousetového vítězství.

S papírovými favority skupin oba čeští badmintonisté dosud nehráli. V Paříži postoupí ze skupiny do play off vždy jen jeden hráč. Olympijský turnaj začne 27. července den po slavnostním zahájení her.