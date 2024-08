Vadlejch: Šílený závod. Příště se budu zase rvát o medaili, tohle mě nezlomí

Věřil jste v ni po prvních pokusech?

Nevyvíjelo se to úplně ideálně, protože jsem začal v prvním pokusu osmdesáti metry, ale nevěšel jsem hlavu. Občas se to stává, že zahajovací pokus netrefíte. Dál jsem bojoval, snažil jsem se přidávat metry každým pokusem. To se povedlo, druhý byl na 84 metrech a třetím jsem hodil za osmdesát osm.

Přesto to nestačilo.

Jo, Peters odpověděl o čtyři centimetry delším hodem. A pak už jsem zkrátka nenašel zbraň.

Co to jsou čtyři centimetry v oštěpu?

Co? To může být klidně i chyba měření. (zasměje se)

Chyba?

Jo, zapichuje se bodec a je rozdíl, jestli se zapíchne našikmo nebo svrchu a jak se to změří. Ale tím se samozřejmě nemá cenu zabývat. Prostě je to titěrný rozdíl, který ale občas rozhoduje.

Snažil jste si pak vybavit závody, ve kterých jste jejich průběh dokázal obrátit?

Před každým hodem jsem se snažil vybavit si své nejlepší hody. Myslím, že i těch 88,50 bude mezi mými deseti nejlepšími závody kariéry (včetně mítinků). Před třemi lety jsem bral za skoro o dva metry kratší hod na olympiádě stříbro. Tak to prostě je, jednou je závod celkově výsledkově slabší, jednou je silnější.

Jakub Vadlejch děkuje fanouškům za podporu po posledním hodu.

A ten dnešní byl jeden z nejkvalitnějších.

Byl extrémně silný. Aby byl Julian Weber šestý za 87,40... to je pro něj hořký. Šesté místo za 87,40 ještě nikdy nikde nebylo. Výkony byly dnes opravdu šílené. Na užší finále bylo potřeba skoro 85 metrů, což také nevím, jestli se už v historii stalo. Olympijský závod v Sydney 2000 byl hodně vysoko, ale tenhle je ještě o stupínek výš. Jsem rád, že jsem byl jeho součástí, ale samozřejmě mě to mrzí za české fanoušky, kterým jsem chtěl medaili z královny sportu – z toho podle mě nejhezčího sportu – přinést.

Namotivuje vás i tak těsná prohra do další přípravy?

Určitě. Příště se budu zase rvát o medaili, tohle mě určitě nezlomí. Sice čtvrté místo, ale úžasný závod, dlouhý hod.

Co vás napadlo, když jste měl jít házet čtvrtý pokus a Peters těsně předtím o takový malý kousek přehodil?

Uvědomil jsem si to a chtěl hned odpovědět, ale ten hod se mi nepovedl. Měl jsem pak další dvě rány, ale ani v jedné jsem se s tím nedokázal úplně srovnat. Prostě to byl boj. Bojoval jsem, seč to šlo, ale jednou to asi přijít muselo, že o nějaké centimetry tu medailí nezískám.

Vítězný Pákistánec Nadím naopak předvedl až neuvěřitelné zlepšení osobního rekordu.

Těch jeho 93 metrů, to je opravdu extrém. Oštěp jakoby mu ani nechtěl padat, udělal to krásně, moc pěkně. Že celou sezonu nezávodí, je druhá věc. Proč to dělá, nikdo z nás netuší. Asi to dělá dobře. Je olympijský šampion, víc k tomu asi říct nejde.

Jak byste popsal jeho techniku, kdy hází velkým obloukem?

On ten hod jakoby naskakuje - a když to trefí, oštěp jede po takovém polštáři a nechce padat. Na druhou stranu jste viděli, že i takový oštěpař jako Níradž Čopra trefil dneska jen jeden hod. Nevím, kolik přesně měl druhý nejdelší, ale skoro nic (v zápisu má pět přešlapů po kratších hodech). Občas je to o tom jednom hodu. Ale v Aršadově případě ne, potvrdil to ještě posledním pokusem k 92 metrům a navíc měl další hod za 89 metrů.

Jakub Vadlejch a trenér Jan Železný

Bylo náročné pokračovat po mnohých přerušeních kvůli běhům na dráze a v obrovském hluku po světovém rekordu na ženských překážkách?

Od konce třetích pokusů se nám soutěž hodně natahovala a ztratila takové flow. Trochu se rozkouskovala, což nám úplně nepomohlo, abychom se soustředili na hody. Snažili jsme se, ale kromě Aršada a samozřejmě Peterse ve čtvrté sérii už pak nikdo nic nehodil.

Nepodepsal se na vás i špatný spánek, na který jste si po kvalifikaci stěžoval?

Pořád jsem nespal moc dobře, ale spánek v mém umístění rozhodně nehrál roli. Kdyby hrál, nehodil bych 88,50. Je to velice kvalitní výkon, jen dneska nestačil.