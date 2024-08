Přichází Jakub Vadlejch, matador oštěpu: Paříži, ať jsi mi i dál nakloněna

Pravda, moc dlouho zatím na věhlasném stadionu nepobyl.

Přišel, viděl, hodil, postoupil.

„Fantazie,“ usmíval se po kvalifikačním pokusu 85,63, jímž překonal limit 84 metrů. „Můj nejdelší hod v jakékoliv kvalifikaci. Navíc prvním hodem. Je to dobrý.“

Ve 33 letech je matadorem vrcholných akcí. Od roku 2021 z nich pětkrát v řadě přivezl medaile. Doma má mimo jiné olympijské stříbro z Tokia, stříbro a dva bronzy ze světových šampionátů a nejnověji červnový titul mistra Evropy z Říma.

Po letech zrání, kdy pro něj byly kvalifikace ožehavými záležitostmi, se naučil závodit na dvoudílných soutěžích. „Tohle je jedenácté velké finále po sobě, do kterého jsem prolezl. Což je skvělé číslo,“ řekl.

To však neznamená, že by kvalifikace podceňoval. Naopak.

„Historie nás učí, že stačí malinkatý moment pochybností a máte po postupu. I skvělí atleti to zažili.“

Proto ani není zastáncem takzvaných zadržených hodů v podání favoritů, kterými by sice překonali limit, ale nevydali by ze sebe příliš mnoho sil.

„Kdysi jsem to řešil s Johannesem Vetterem, když dal v londýnské kvalifikaci zdánlivě nesmyslných 91 metrů. A on mi řekl: Já neumím házet na 30 nebo 70 procent. Člověk hodí, na co v danou chvíli má.“

Tím se řídil Vadlejch i v Paříži. A také dalšími zkušenostmi, které v kariéře pobral. Že nemá dobrý pocit při rozcvičování? Žádný stres, závod často bývá pocitově opačný.

Vůbec poprvé se mu však stalo, aby přišel ve své skupině na řadu až šestnáctý, tedy poslední.

„To je pak úmorné čekání, když už všichni kolem vás hází,“ svěřoval se. „Musíte se udržet v koncentraci a všechno dělat stejně jako vždycky. Jednou házel poslední Ind Čopra a vypadl. Ale mně se to dneska povedlo parádně.“

80 tisíc diváků. Paráda!

Níradž Čopra, olympijský vítěz z Tokia, měl tentokrát ve druhé kvalifikační skupině nejdelší pokus dne 89,34. Ve Vadlejchově první skupině se dostal nejdál Němec Julian Weber na 87,76. „Nádherně to trefil,“ ocenil Čech. „Očividně je při chuti a v dobré formě.“

Ovšem takových konkurentů je zde mnohem víc. V jedné z nejkvalitnějších oštěpařských kvalifikací historie se jich osm dostalo za 85 metrů. Zazářili i bývalí mistři světa Peters z Grenady a Yego z Keni.

„Na tři medaile bude nejmíň šest vážných kandidátů, Myslím, že mezi ně patřím,“ prohlásil Vadlejch.

Minule v Tokiu bylo na zlato zapotřebí 87,58 metru a na medaili 85,44.

„Nedokážu říct, jakou mám v sobě oproti kvalifikaci ještě rezervu,“ přemítal. „Ve finále jde o maličkosti. Jen vím, že dnes jsem technicky udělal, co jsem chtěl, a oštěp mi odletěl dál, než jsem si myslel. Což je další dobrá zpráva.“

Jeho pokus daleko za žlutou čáru limitu vyvolal i mohutnou odezvu na ochozech Stade de France.

Jakub Vadlejch a trenér Jan Železný

Stadion byl opět plný diváků a nadšený hluk byl všeobjímající..

„Přijde mi fantastické, že se 80 tisíc lidí ráno vzbudí a jde sem. To je paráda. To chce každý vidět a zažít,“ vnímal Vadlejch bytostný rozdíl oproti prázdným tribunám v covidovém Tokiu.

„Tam jsme si připadali jako na tréninku. Jasně, bojovali jsme, byla to olympiáda. Ale až diváci dokážou stvořit na stadionu opravdu strhující atmosféru. S Julianem Weberem jsme na sebe dnes mluvili na metr a půl a neslyšeli jsme se.“

Neřeším, kolik máme medailí

Finále je na programu ve čtvrtek ve 20.25 a tentokrát v něm bude Vadlejch naopak mít startovní číslo 1.

S pouhými dvěma medailemi zatím česká výprava výrazně zaostává za dosud nejméně úspěšnými hrami v historii Česka, kterými byl Peking 2008 se sedmi medailemi (z nichž však tři byly zlaté). V Paříži zatím na stupně vítězů vystoupili jen vítězní tenisté Siniaková s Macháčem a bronzoví kordisté.

Na kontě týmu jsou čtyři čtvrtá, dvě pátá a čtyři šestá místa.

V závěrečných dnech her bude největší pozornost upřena ještě na Fuksu a Dostála v rychlostní kanoistice či lezce Ondru.

„Jasně, že občas zaslechnu, že je málo medailí. Ale není to něco, na co bych myslel,“ řekl Vadlejch. Proč by si měl čímkoliv kazit dosavadní pozitivní nastavení na finále.

„Fialový sektor je nádherný a povrch rychlý. Házím tu podruhé v životě. Poprvé se mi tady závod Diamantové ligy extrémně povedl. Tak doufám, že mi Stade de France zůstane i nadále nakloněn.“

Zlatá sprinterka Julien Alfredová si před finálovým během stovky pouštěla závody Usaina Bolta, aby se namotivovala.

Vadlejch by si mohl připomenout olympijské bitvy svého vzoru a zároveň trenéra Jana Železného.

„To nemusím, ty mám tak nakoukané, že si je mohu přehrát v hlavě a vyprávět zpaměti,“ zasmál se.

Nebo že by zhlédl vlastní stříbrný závod v Tokiu?

„Ten už jsem taky dlouho neviděl. Pamatuju si ale pocity, jaké jsem při něm měl, když jsem dokázal odpovídat na dlouhé hody ostatních. To mi dodává sílu. Vím, že nikdy nesmím skládat zbraně.“

V čase, zbývajícím do jeho závodu roku, má vlastně jen jediné přání. Aby se trochu víc vyspal. „Poslední dny tu totiž spím špatně, vždycky jen tak dvě hodiny v kuse a pak se probudím a zase usínám,“ vysvětloval. „Asi jsem si na olympiádu přivezl návyky s naší malou dcerou z Česka.“

Dvakrát osm hodin ve dvou zbývajících nocích by bodlo.