Střelec Tomeček je po prvním dnu kvalifikace skeetu sedmý, blízko finále

Třiatřicetiletý český reprezentant v úvodních třech sériích minul dva terče a má 73 bodů stejně jako další tři soupeři na 6. až 9. místě. Soutěž na střelnici v Chateauroux pokračuje v sobotu dalšími dvěma koly a vyvrcholí finálovou částí.

Tomeček odstřílel bezchybně úvodních 25 ran, v následujících sériích vždy jednou minul. Sedmý je na pomocná kritéria, na konci kvalifikace by v případě bodové rovnosti následoval rozstřel. V něm kyjovský rodák před třemi lety v Tokiu těsně přišel o postup do finále a skončil sedmý.

„Obě chyby byly zbytečné, zaplaťpánbůh, že jich nebylo víc. Pokud chyba přijde, tak to hodně svádí k tomu, že přijde další, když se tomu člověk poddá,“ řekl Tomeček České televizi. Nervózní před soutěží byl hodně. „Klepaly se mi nohy jak prvničce, hrůza,“ usmál se.

Dokázal se však se stresem poprat a předvedl nejlepší dnešní položku. „Pak už jsem bojoval s tím, abych neztratil energii a nebyl zbytečně moc unavený a aby ze mě všechno nespadlo, tak jak se to stalo v Tokiu při poslední položce. To bude alfa a omega - udržet to v provozní teplotě,“ dodal.

Kvalifikaci zatím vládne pětatřicetiletý americký fenomén Vincent Hancock, jenž zahájil útok na čtvrté zlato po Pekingu 2008, Londýnu 2012 a Tokiu maximálním skóre 75. Další čtveřice střelců je za ním s jednou chybou.