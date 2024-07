Tušil jsem, že to klapne. Osmnáctiletý talent o Paříži a běžeckých inspiracích

„Proto jsem se nenervoval při čekání, jestli se do nominace vejdu, nebo ne,“ líčí v klidu mezi soustředěními. „Věděl jsem, že jsem pro účast udělal maximum a jestli se dostanu, nebo ne, už úplně neovlivním. Kdyby to neklaplo, nebyl bych na sebe naštvaný, že jsem mohl udělat víc.“

Talentovaný mladík se nakonec do nominace vešel.

A v pouhých 18 letech opět ukázal, jaké ambice v něm dřímají.

Vždyť nedávno vylepšil na trati 800 metrů národní rekord, který byl starší než on sám. O dvě setiny posunul dosavadní české maximum Lukáše Vydry z roku 1998, když na zlatém mítinku v Bydhošti zaběhl výkon 1:44,82.

„Proto bych se na sebe nezlobil. Zkusil jsem sice ještě zaběhnout ostrý limit na olympiádu při republikovém mistrovství, kde bylo velké horko, ale nepovedlo se to. Ale trochu jsem počítal s tím, že se do Paříže dostanu přes ranking,“ prozradil.

Seriál iDNES.cz Příběhy olympioniků Redakce iDNES.cz před pařížskými hrami představuje české olympioniky, jejichž příběhy sportovní fanoušci mnohdy neznají. Předchozí díly seriálu: Martin Podhráský: Tati, nechci, abys končil! Burská a Tkadlecová: Místo meteorologa mají psa Jakub Dudycha: Tušil jsem, že to klapne

Při posledních závodech, které se do olympijské nominace počítaly, totiž bedlivě sledoval všechny své soupeře. „Koukal jsem snad na všechny výsledky závodů na světě, viděl jsem, že to musí vyjít, pokud neběžel někdo závod, který ani nebyl v kalendáři,“ přiblížil, jak vypadaly jeho dny. „A když jsem se dozvěděl, že jsem se dostal, tak to bylo úplně skvělé.“

A do Paříže se nechce jet jen zúčastnit. „Chtěl bych se podívat do semifinále, to by bylo opravdu hezký,“ přeje si.

Stejný počin mu vyšel už na letošním mistrovství Evropy. „A teď můžu jen překvapit,“ ví Dudycha. „Děláme náš sport proto, abychom běhali s těmi nejlepšími. Velké závody mám hrozně rád.“

I proto přemýšlí, že už by plně přesedlal do dospělé kategorie. „Je varianta, že bych vynechal i letošní mistrovství světa juniorů. Zatím to není na pořadu dne, ale kdybych dostal možnosti běžet na Diamantové lize v Polsku, tak bych o tom přemýšlel.“

Vždyť už v 16 coby dorostenec řádil na atletickém oválu při velkých závodech, střihl si třeba účast na populární Zlaté tretře. Zároveň se ale nenechá svazovat přílišným tlakem. „Pořád mi je jen 18, takže i kdyby mi to v Paříži nevyšlo, nebude to něco, za co bych se měl stydět.“

Chtěl jsem běhat

Ví totiž, že má za sebou úspěšné kvalifikační období a vlastní nový český rekord. „Spíš v tu dobu jsem cítil tlak, potřeboval jsem mít dobré výsledky. Teď už se koncentruju na přípravu.“

První soustředění strávil na Šumavě, teď se chystá v Jablonci. „Pak si střihnu ještě jeden závod v Belgii a pak rovnou do Paříže.“

V ní bude myslet i na svou inspiraci Mohameda Faraha, čtyřnásobného olympijského vítěze. „Sice neběhal úplně moji distanci, závodil na pěti a deseti kilometrech, ale ze zahraničních atletů jsem ho měl vždycky nejradši,“ poví.

„Hodně mě inspiroval i Jakub Holuša, protože to byl jeden z mála českých běžců, který dosahoval top výsledků a kterého jsem mohl sledovat na těch největších závodech.“

Že bude Dudycha závodit zrovna na běžeckém oválu, mu bylo jasné už od dětství. Atletiku sice kombinoval s volejbalem, nakonec u něj však zvítězila individuální disciplína.

„Nějak přirozeně k tomu došlo. Chtěl jsem běhat, protože mě to bavilo, v žákovských kategoriích jsem na mistrovství republiky běžel i patnáctistovku. Pak jsem ale v hale zkusil osmistovku a přišla mi lepší, tak jsem u ní zůstal,“ přibližuje.

Objížděl sice i závody coby vícebojař, rozhodl se ale zůstat pouze u běhu.

A zřejmě udělal dobře. Každý rok až raketově zrychluje. A po letech pozvedá českou osmistovku. „Dřív se neběhalo tak jako teď, neútočilo se na nejrychlejší časy, takže to nebylo úplně vidět v tabulkách,“ líčí. „Ale nebylo to tak, že by osmistovka zaostávala. Jen se za poslední tři roky hrozně zrychlilo, nahoru šla každá disciplína a bylo jasné, že musí i ta půlka.“

Jakub Dudycha přijímá gratulace k postupu do semifinále na mistrovství Evropy v Římě.

Tempu soupeřů se přizpůsobil, stejně jako se přizpůsobuje kombinaci sportu a studia. „Bývá to náročné, ale mám individuální plán a většina učitelů mi vždycky vyjde vstříc, takže se to dá,“ ujišťuje. „Uvidíme, příští rok budu maturovat, tak to bude ještě složitější, ale určitě se kvůli tomu nehodlám omezovat v atletice, dávat si třeba dva týdny pauzu kvůli učení.“

O americké univerzitě, kam atleti občas za studiem a sportem chodí, nepřemýšlí. „Možná si dám něco dálkově tady, ale ještě jsem to úplně neřešil.“

Chce se soustředit hlavně na atletiku a ostatní záliby. I ty se v jeho životě motají hlavně kolem sportu. „Když mám volno, nejradši sleduju ostatní sporty. Nejvíc fotbal, teď se jede Tour de France, sledoval jsem Wimbledon.“

A se svými oblíbenými sportovci se už brzy potká i v Paříži.