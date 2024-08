Olympijské regaty v třídách 49er vyhráli Španělé a Nizozemky

Jachting

Muži - 49er: 1. Botín, Trittel (Šp.) 70, 2. McHardie, McKenzie (N. Zél.) 82, 3. Barrows, Henken (USA) 88, 4. Dickson, Waddilove (Ir.) 91, 5. Buksak, Wierzbicki (Pol.) 93, 6. Lambriex, Van de Werken (Niz.) 99.

Ženy - 49erFX: 1. Van Aanholtová, Duetzová (Niz.) 74, 2. Bobecková, Netzlerová (Švéd.) 76, 3. Steyaertová, Piconová (Fr.) 79, 4. Nässová, Roenningenová (Nor.) 92, 5. Germaniová, Bertuzziová (It.) 95, 6. Bergmannová, Willeová (Něm.) 98, ...19. Burska, Tkadlecová (ČR) nepostoupily do finálové jízdy.

14:00 IQFoil ženy a muži - finále (Švíková),