Cannonball, Cliffhanger, Flair, nebo taky úžeh! A teď odemknout potenciál

Novinářskou mixzónou mladinká bikerka vlastně jen proletěla.

Už když se blížila, Barbora Žehanová – ředitelka komunikace Českého olympijského výboru – na české novináře mávala: „Dneska rychle prosím, Ivet má úžeh.“

Úžeh? A s tím právě v 18 letech postoupila do devítičlenného finále olympijských her? Pane jo!

„Nejelo se mi nic moc, proto jsem s postupem víc než spokojená. O část tréninku jsem tu kvůli úžehu i přišla, dva dny propršelo, moc jsem toho nenaspala. Naštěstí jsem kolem sebe měla tým, který mě ochlazoval,“ děkovala na dálku a pelášila pryč.

„Musíme ji dostat nejlíp do ledové vany,“ usmála se ještě Žehanová.

Zasloužila by si to!

Vedro, které v úterý panovalo v centru Paříže, bylo těžko snesitelné i pro obyčejné pisálky, kteří o úspěchu české bikerky přišli referovat. Fanoušci se na tribunách schovávali pod slunečníky, nebo to rovnou vzdali a odešli do stínu stromů.

Že olympijský závod, za který zaplatili spoustu peněz, neuvidí? Některým to vůbec nevadilo, hlavně vypadnout z toho pražícího slunce.

PĚTATŘICETISTUPŇOVÁ VÝHĚŇ. V takových podmínkách bojovala bikerka Iveta Miculyčová o postup do finále Freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži.

Na výkon české naděje ale ani zdravotní problémy, ani šílené vedro žádný vliv nemělo. První jízdu zvládla bez větších chyb, trochu opatrněji za 83,60 bodů. V té druhé přidala i pár náročnějších triků, znovu nechybovala a připsala 85,33 bodů.

Což jí bohatě stačilo na postup do finále z pátého místa. Po každé z jízd přijela ke svému trenérovi Michaelu Beranovi, který ji na krk pověsil sáček s ledem a druhý jí přiložil zepředu na tvář.

„Upřímně, na to, v jakém stavu byla, jak byla bez síly a co si tady protrpěla, super výkon. Měli jsme málo času na trénink, jsem fakt spokojený,“ usmál se kouč.

Profíkem se teprve stává

Ne každý by tuhle pozici ustál.

Miculyčová s Freestyle BMX začala teprve před pěti lety. Za dva roky už zvládla jako první Česka backflip, dvakrát po sobě se stala mistryní Evropy, má i bronz z mistrovství světa.

V osmnácti letech přijela do Paříže jako druhá nejmladší z olympijské výpravy. A přes natržené vazy v kotníku věděla, že je jedna z favoritek.

„Buď spadnu, nebo všechno zajedu tak, jak bych chtěla a mohla bych dosáhnout i na medaili,“ nestyděla se říct.

Ona ta holka je totiž do velké míry výjimečná.

„Má neuvěřitelný potenciál. Mezi absolutní elitu se dostala strašně rychle, profíkem se teprve stává. Svůj opravdový potenciál ještě vůbec nepředvádí. Z velké části to, co teď ukazuje, je díky talentu. Zároveň se ale umí kousnout, když si uvědomí, že jí o něco jde. A tady to ukázala, i když neměla sílu,“ cenil si kouč Beran.

Ze svých nejslavnějších triků vlastně předvedla jen Cliffhanger – známý hlavně z Freestyle Motocrossu, kdy chytí při letu nohama řídítka, pustí ruce a propne se.

Cyklistka Iveta Miculyčová v kvalifikaci disciplíny BMX freestyle.

„Tohle umí jako jediná z holek. Zvládla i Cannonball – rukama chytí řídítka a pustí nohy. Ve druhé jízdě ještě jednu ruku pustila. Několikrát protáčela řídítka, pouštěla ruce, poslala tam i 360, z čehož jsem měl velkou radost,“ popisoval trenér.

Chyběl naopak její oblíbený Flair, tedy salto o 180 stupňů bokem.

„Dost triků jsem si schovala ještě do finále. Jen jsem si je v olympijském parku kvůli nedostatku tréninku ani nevyzkoušela. I tak jsem do toho šla na sto procent – buď všechno, nebo nic,“ prozradila.

Ještě daleko lepší sérii triků bude chtít předvést ve finále, které je na programu ve středu. Tedy pokud ho nezhatí počasí.

Cyklistka Iveta Miculyčová v kvalifikaci disciplíny BMX freestyle.

„Předpověď totiž ukazuje, že má pršet a my potřebujeme sucho,“ vysvětluje Beran.

V podobných vedrech park dokáže vyschnout třeba za tři hodiny. I tak se může stát, že se středeční finále ještě o den posune. A kdyby pršelo i ve čtvrtek?

„Finále by se kvůli nahuštěnému programu ani nemuselo odjet a počítaly by se výsledky z kvalifikace,“ prozradil Beran nejčernější z variant.

Miculyčová by tak ze svých prvních her odjížděla – s ohledem na okolnosti – s parádním pátým místem, které obsadila v kvalifikaci. Ale to si ona sama ani nikdo další nepřeje. Věří, že se počasí umoudří.

Přijela přece pro medaili.