Nepředvedla jsem maximum, mrzelo Miculyčovou. A maminka? Určitě se nedívala

Na náměstí Svornosti na dohled bájnému Louvru chtěla i ona ukázat Francouzům své umění.

První finálovou jízdu jela ještě lehce na jistotu. Ty nejlepší triky si schovávala až do té druhé. Jenže při ní jí hned po prvním triku spadla noha ze šlapky na zem.

Konec nadějí.

Iveto, co se na začátku druhé jízdy stalo?

Smekla se mi noha z pedálů a dodupla jsem na zem. Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, přišla bych o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost. Byla to opravdu hloupá chyba. Ani ne tak moje, smekla se mi noha.

Nic se vám při tom nestalo?

Jsem fit, nic se mi nestalo.

První jízdu jste dala na jistotu?

Jo jo, zajistila jsem si ji. Byla dost podobná té kvalifikační, jenom jsem se rozjížděla odjinud. Ve druhé jízdě jsem měla připravené další triky, na které bohužel ani nedošlo kvůli pádu.

Byly mezi nimi i nějaké flipy?

Jo, přesně tak.

Neovlivnil vás nepříjemný pád domácí Francouzky hned na začátku finále?

Já se přiznám, že jsem ničí jízdu nesledovala, byla jsem za rampami a soustředila se sama na sebe, protože jsem věděla, že nic měnit nebudu. Že se žádný nový trik nenaučím, neupravím jízdu, protože ji nemám najetou. Lepší je se nekoukat, nebýt z toho nervózní, nebo naopak nadšený, že už to mám a pak vlastně spadnout a být zklamaný.

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži. (31. července 2024)

Co se vám honilo hlavou, když jste své jízdy dojela?

No… po první jízdě jsem byla ráda, že jsem si to pojistila a že v té druhé ze sebe můžu vypálit úplně to nejlepší. Ale když jsem dojela druhou, hodně mě to dojalo. Věděla jsem, že mám na víc, že bych mohla dosáhnout na medaili. Že jsem tady nepředvedla maximum. Nedá se nic dělat, takový je sport.

A teď, už s lehkým odstupem?

Čekala jsem, že skončím devátá… Ale nakonec jsem šestá, což je za mě skvělý výsledek. Je to jen další důkaz, že mám na víc.

Fyzicky jste se po úžehu už cítila lépe?

Určitě. Díky zdravotnímu a fyzio týmu Českého olympijského výboru. Chtěla bych poděkovat Jiřímu Neumannovi (šéflékař Českého olympijského výboru), protože bez nich bych to nezvládla a taky svému trenérovi Michaelu Beranovi, protože kdyby tady pro mě všichni nebyli, asi bych ani do kvalifikace nenastoupila.

Jaká pro vás byla celá tahle olympijská zkušenost?

Je to asi nejtěžší park, v jakém jsem kdy jezdila. Samotné překážky jsou výborné, ale jsou na sebe naskládané tak, aby to bylo těžší – moc blízko nebo moc daleko nebo dokonce křivě. Nebylo lehké najít si v parku cestu.

PĚTATŘICETISTUPŇOVÁ VÝHĚŇ. V takových podmínkách bojovala bikerka Iveta Miculyčová o postup do finále Freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži.

Čeho byste ve svém stále mladém sportu chtěla dál dosáhnout?

Chtěla bych se ještě dostat na X Games, naučit se víc triků, víc kolo ovládat a být nejlepší.

Na tribuně vás podporovaly i dvě dámy s českou vlajkou…

...maminka a sestřička.

Původně tady ale být neměly, ne?

Neměly. Ale jsem sportovkyně sponzorovaná Visou (jeden z hlavních partnerů olympijských her), takže jsem dostala dva lístky na poslední chvíli. Hned jsem věděla, že tady chci mamku, která tady pro mě byla vždycky.

Už jste se viděly?

Viděly, šla jsem za ní nahoru na tribunu, ale bylo těžké se k ní dostat, protože mě tlačili sem za médii.

Před jízdou jste oběma zamávala.

Ano, je to tak. Mám sice tunel, ale vím, že mamka byla na tak velkých závodech poprvé, to samé ségra. Chtěla jsem jim zamávat, dát jim pocit, že vím, že tam jsou.

Jak vlastně maminka vaše závody prožívá? Nemá strach?

Určitě má. Až se s ní v Českém domě potkám, určitě mi řekne, že se celou dobu nekoukala a měla zavřené oči a že jí to ségra komentovala. (úsměv)