Freestyle na kole i ve městě. Náročný trik v Paříži? Věřím si, říká Miculyčová

„Doufala jsem, že by to mohlo vyjít, ale nevěděla jsem to stoprocentně. Existoval totiž i scénář, že se na olympiádu nedostanu. Takže jsem měla ohromnou radost, že pojedu,“ neskrývala nadšení mladá cyklistka.

V přípravě si totiž poranila kotník a musela tak vynechat poslední kvalifikační závody v Budapešti. Šesté místo, které vybojovala na předešlé kvalifikaci v Šanghaji, jí však k účasti mezi dvanácti vyvolenými pomohlo dostatečně.

„Hnedka jsem volala celé rodině, kamarádům, známým, psala jsem do školy. Teď se těším, až budu moct naplno trénovat. Kotník mě trošku omezuje, ale myslím si, že se brzy zahojí a ještě něco stihnu,“ doufá.

Výpadek před tak velkou akcí zkrátka není pro sportovce ideální.

„Už dva týdny nejezdím na kole. Pro mě už tři dny bez kola jsou jako kdybych na něm nestála měsíc. Takže se trochu bojím toho, jaký ten návrat bude,“ prozradila. „Navíc mám strašně moc času. Nevím, co mám dělat a nudím se.“

Před olympiádou by chtěla stihnout i přípravu v zahraničí, kde jsou pro její sport lepší podmínky. „Žádné závody už nebudou, ale pojedu s trenérem do Anglie, Holandska a Francie. Snad to všechno stihneme. Teď občas chodím na rotoped a hlavně rehabilitace a lasery, abych se stihla pořádně vyléčit.“

Volný čas si Miculyčová zkracuje na motorce. „Na ní hodně jezdím, ale neskáču. Chtěla bych, ale vím, že je to těžké a hlavně nebezpečné a já si nemůžu dovolit se zranit při jiném sportu, když jsem na olympiádě.“

Zranění si při adrenalinovém sportu vytrpěla několik, dřív byla i na operaci kolene a na kolo občas sedne i přes bolest. „Patří to k tomu, ale dokud mám chvíli času, chci to nechat zahojit úplně, protože jezdit přes bolest není úplně dobré. I když mě to často namotivovalo a výsledky byly většinou lepší, než kdybych byla zdravá.“

Takový risk ale nechce na premiérové olympiádě podstupovat. „Už tak jsem nervózní, nevím, co mě čeká a jak bude vše probíhat. Vím, že to už je něco. Ale moc se těším,“ líčí s úsměvem.

Ačkoliv je Miculyčové jen osmnáct let, na kole už dokázala posbírat velké úspěchy. V roce 2022 ovládla mistrovství Evropy, loni stejný počin zopakovala, když jako druhá cyklistka na světě předvedla salto vzad s protočením řídítek.

„Pro mě je to nejlepší trik. Ale od loňských Evropských her jsem ho moc nedělala, protože je obtížný, tak si ho potřebuju osvojit. Věřím, že ho zvládnu a předvedu i na olympiádě,“ sdílí ambice.

Ráda by zopakovala i trik flair, který poprvé ukázala na kvalifikaci v Šanghaji. „Je to backflip s otočením o 180 stupňů, který provádím na rampě,“ vysvětluje. „Dělá ho minimum holek na BMX scéně, takže přispěje nějaké body, ale nebude to hlavní trik, který by automaticky přinesl zlato.“

A co podle ní bude v Paříži rozhodovat?

„Asi originalita. Když se dělají triky, které dělá málokdo nebo nikdo, je to o dost víc hodnocené, než když každá holka skočí a protočí řidítka,“ ví. „ Ale hodnotí se hodně věcí. Někdo projede ten park ve stylu, ve výšce a nedělá moc triků. Já je dělám, takže nestihnu projet úplně celý park. Je to individuální.“

Na konečnou přípravu bude mít v Paříži dostatek času. „Budu mít čtyři dny a myslím, že každý den hodinu nebo dvě v parku. Toho času bude opravdu hodně, protože většinou máme hodinu celkového tréninku.“

Cyklistka Iveta Miculyčová se raduje z finálové jízdy na Evropských hrách v Polsku.

V konkurenci jedenácti soupeřek je jednou z českých adeptek na velký úspěch. „Ale bude to těžké. Holky budou o dost víc najetý, budou víc trénovat a budou mít kolo víc v ruce. Každý bude chtít dosáhnout na medaili,“ uvědomuje si Miculyčová, kterou žene i velká podpora rodiny.

„Chtěli jet i do Paříže, ale už nesehnali lístky. Koukat určitě budou. Mamka moji účast prožívala asi nejvíc,“ vyprávěla. „Když jsem se zranila a ona zjistila, že nepojedu do Budapešti, tak byla smutná, že se na olympiádu nedostanu a je po všem. Ale když jsem jí oznámila, že jedu a budu bojovat, tak brečela.“

Mladá cyklistka i tak očekává bouřlivou atmosféru. „Myslím, že bude narváno, těším se na krásnou atmosféru,“ přikyvuje.

Taky si chce užít francouzskou metropoli, kde ještě předtím nebyla.

Ale co všechno v Paříži vidět?

„I to bude freestyle!“