Kontroverzní alžírská boxerka Chalífová získala olympijské zlato

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži: Box Muži:

Do 71 kg: 1. Mujdinchužajev (Uzb.), 2. Verde (Mex.), 3. Jones (USA) a Richardson (Brit.), 5. Kiwan (Bulh.), Terteryan (Dán.), Dev (Indie) a Iašaíš (Jord.).

Do 92 kg: 1. Mulložonov (Uzb.), 2. Alfonso (Ázerb.), 3. Reyes (Šp.) a Boltajev (Tádž.), 5. Schelstraete (Belg.), Machado (Braz.), Marley (Ir.) a Oralbaj (Kaz.). Ženy:

Do 50 kg: 1. Wu Jü (Čína), 2. Cakirogluová (Tur.), 3. Kyzajbajová (Kaz.) a Villegasová (Kol.), 5. Valenciaová (Kol.), Kaivo-Ojaová (Fin.), Lkhadiriová (Fr.) a Raksatová (Thaj.).

Do 66 kg: 1. Chalífová (Alž.), 2. Jang Liou (Čína), 3. Suvannapchengová (Thaj.) a Chen Nien Chin (Tchaj-wan), 5. Derieuwová (Belg.), Hámoriová (Maď.), Surmeneliová (Tur.) a Chamidovová (Uzb.).