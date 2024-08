Golfistky si vyměnily špatný den. Kousková se propadla ke Spilkové

Dlouholetá česká jednička Spilková na první devítce bodovala díky dvěma birdie, na dalších devíti jamkách ale zaznamenala bogey a double bogey. V průběžném pořadí se posunula o jedno místo.

„Dneska bych to hodnotila mnohem pozitivněji než včera, protože jsem hrála moc hezky. Přišla tam jediná malá chyba, kdy jsem zahrála do vody a bylo z toho dvě nad par. To mi samozřejmě na konec kola nepřidalo,“ řekla Spilková České televizi k nepovedené 15. jamce.

„Mrzelo mě, že mi tam ještě nespadlo nějaké birdie na posledních třech jamkách. Ale je to, jak to je. Dneska to bylo moc fajn,“ prohlásila vítězka dvou turnajů Ladies European Tour, která startuje na třetí olympiádě. Před třemi lety v Tokiu obsadila 23. místo.

Klára Davidson Spilková (8. srpna 2024)

Olympijská debutantka Kousková zažila přesně opačný scénář – po středečních 73 ranách ve čtvrtek zahrála 77 a klesla o 19 míst. Začala birdie na třetí jamce, ale v dalším průběhu přidala čtyři bogey a jedno double bogey.

„Myslím, že jsem odehrála spoustu dobrých ran. Ale dneska to nebylo úplně na mojí straně, jak bych si přála,“ uvedla Kousková. „Ta hra ale byla pořád stejná. Jsem spokojená s tím, co tady předvádím. Bohužel to skóre to dneska úplně nepotvrdilo. Ale to je golf. Budu se snažit zase zítra,“ dodala.

Obhájkyně zlata a světová jednička Nelly Kordová z USA se v průběhu druhého kola propracovala na druhé místo, ale na 16. jamce prožila černou chvilku. Po odpalu do vody nakonec zahrála čtyři rány nad par jamky, na další přidala ještě jedno bogey. Navzdory čtvrtečním sedmi birdie se zatím dělí o 12. příčku.