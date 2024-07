Řazení se rozbilo. Za Satkovou jede na hry sestra. Z Prahy do Paříže. Na kole

Jedu do PAŘÍŽE …..je to oficiální. Rozhodla jsem se, že pojedu podpořit @gabcasatkova a vezmu to jako velkou výzvu a osobní projekt a chci tam dojet na kole‍♀️!!!

1100 km během 5ti dní formou bikepackingu (všechny potřebné věci budeme mít v brašnách na kole, spaní venku, jídlo co zrovna přijde pod ruku). ️



Je to pro mě obrovská výzva. Nikdy jsem neujela 200km za den, tentokrát to budu muset zvládnout pět dní po sobě. Vím, že to bude náročné, přijde krize a mohou nastat různé zvraty, ale chci podpořit myšlenku, že “žádná výzva a vzdálenost nejsou příliš velké, pokud jde o rodinu” a chci to zvládnout♥️.



Pokud budu mít dostatek sil, ráda bych sdílela tuto cestu a příhody na sociálních sítích, stories, Reels. Uvidíme co situace dovolí.



Na cestě mě bude doprovázet @lukas.gdula , vlastně pro něj to bude těžký úkol. Dostat mě tam i přes všechny nesnáze.



Budu moc ráda za vaši podporu. Už teď děkuju těm, díky kterým jsem se pro výzvu opravdu odhodlala. . Držte nám palce



Bude to jízda ….prostě Ride to Paris ‍♀️ vyrážím 25.7.2024

