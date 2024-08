Zmar Satkové oplakala i babička. Trenér ze Svratky ho prorokoval

Gabriela nemohla slyšet. Nekompromisně krájela válec za válcem a v cíli semifinále byla, ostatně stejně jako v kvalifikaci, absolutně nejrychlejší.

Třicítka sledujících v loděnici se tetelila blahem, jen Šaman nervózně prskal. „Tohle je špatně, měla být tak třetí. Bude nervózní a uvidíte, jak to ty baby před ní rozbalí, co vytáhnou za časy!“ prorokoval.

A bohužel pro českou výpravu se nemýlil. Němka s Australankou předvedly jízdy, které Satkovou nutily k risku. „Mám strach z padesátky, snad mezi tyčky tu hlavu pokaždé narve. Ona je ale v průjezdech pečlivá,“ mudroval kouč nad nejvyšší možnou penalizací.

Maminka s babičkou mezitím nervózně podupávaly venku. „Od rána uklízím, účtuju, pracuju, abych tu nervozitu rozchodila. Gábince jsem na to poradila novinku, kterou jsem teď objevila. Když je člověk sevřený, tak si má říct třeba 258 a odečítat si třeba po třech. Hned se začne soustředit na to, aby neudělal chybu, a pustí to všechno kolem. Já tedy chodila po parkovišti, čekala jsem na mechanika s opraveným autem a odečítala. Po dvou minutách chytnete rytmus. A velcí borci odečítají tři a půl!“ odlehčovala situaci maminka Marta.

Když se Gabriela spustila po kanále ve Vaires-sur-Marne ve finále, musela mít odpočítáno do nuly, jako poslední závodnice měla dost času. Šťouch na druhé brance ale veškerý klid zlomil a celá jízda se pak proměnila v sérii nedokonalostí, kterým se přitom Satková doposud úžasně vyhýbala.

Sama pak přes slzy říkala, že nervozitou to nebylo. Šamánek ale na dálku oponoval. „Neunesla to v hlavě. Nebylo to jednou chybou, jedním šťouchem. Celá jízda mi přišla nervózní,“ povzdychl si, když viděl Gabrielu na sedmé příčce. „Příště, příště...“ dodal do hrobového ticha zaplněné loděnice.

Smutek z finálového výkonu Gabriely Satkové ovládl i brněnskou loděnici.

Slzy babičky, která závod prožívala nejsilněji, už na věci nic nezměnily. Maminka vzala vystoupení své dcery hrdě, vždyť sedmé místo na světě je úspěch! „Pořád ji máme stejně rádi. Dobře už známe návraty ze závodů, ne každý se Gabče povedl. A olympiáda, to je přece jen další závod,“ shrnula statečně.

A kouč? Také si nenechal náladu pokazit. „Napište Gabrielce do Paříže, že Šaman je na ni strašně naštvanej a že vůbec nemá jezdit domů. Anebo ne... Ať přijede a začneme úplně od píky. Od natahování šprajdy,“ zasmál se nakonec.