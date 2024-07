Chyba při dopadu vzala šanci. Bikerka Miculyčová skončila šestá

Připravujeme podrobnosti...

Stejně jako zbylá osmička finalistek se Miculyčová představí ve dvou šedesátisekundových jízdách, během nichž se pokusí triky v bikeparku zaujmout porotu.

A na co že hodnotící dávají pozor? Sledují mimo jiné náročnost triků, kreativitu, provedení, výšku skoků, ale i celkový dojem z jízdy.

Mladičká dvojnásobná mistryně Evropy se kvalifikovala bez větších potíží.

Při premiéře pod pěti kruhy v rozpáleném závodním parku na náměstí Svornosti předvedla opatrnější první jízdu bez větších chyb, která jí vynesla bodový součet 83,60 (maximem je 100). Ve druhé jízdě byla o poznání odvážnější, díky čemuž si polepšila na 85,33. S průměrem 84,46 skončila v kvalifikaci celkově pátá.

A to všechno přes úžeh z tréninku, který jí olympijskou premiéru pořádně zkomplikoval. „Upřímně, na to, v jakém stavu byla, jak byla bez síly a co si tady protrpěla, super výkon. Měli jsme málo času na trénink, jsem fakt spokojený,“ usmíval se kouč Michael Beran.

„Buď spadnu, nebo všechno zajedu tak, jak bych chtěla a mohla bych dosáhnout i na medaili,“ slibovala už před olympiádou Miculyčová. Ve finále se počítá pouze ta lepší z dvou jízd, takže je více prostoru riskovat.