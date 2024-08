Génius, nebo zneužil pravidel? Atlet vypustil závod, aby šetřil síly na opravu

Pohlídaný postup Fuksů. A Máťovi teď nechám klid na singl, plánuje Petr

Vaires-sur-Marne (Od našeho zpravodaje) V ideálním případě by v úterý startovali jen jednou. Nastoupili by do rozjížďky, dojeli by do druhého místa a už se mohli balit a vyhlížet semifinále. To se sice rychlostním kanoistům Martinu a...