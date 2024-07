Nejlepší útočnice světa? Branky, body, box i trable kvůli pohlaví

Teď je jí čtyřiadvacet a kope za Orlando Pride. Ve vedoucím týmu americké NWSL je nejlepší střelkyní prestižní zámořské soutěže. 12 zápasů, 12 gólů.

Ve čtvrtek večer narazí na olympijském turnaji fotbalistek právě na Američanky. Na slečny, jež vyrůstaly s naleštěnými kopačkami i sebevědomím.

Střet světů.

Vždyť v Zambii se hraje tamní ženská liga teprve od roku 2021, fotbalistky dostávají průměrně 20 dolarů měsíčně, zároveň pracují v armádě. „Ale my se nejedeme do Paříže jen zúčastnit, budeme se rvát za naši zemi, za celý africký kontinent,“ upozorňuje Bandaová.

Sledovat své krajanky bude i Benson Sakala, zambijský záložník hrající v Mladé Boleslavi. „Ženský fotbal u nás v posledních letech rychle roste. Vždyť naše holky byly na olympiádě v Tokiu a nyní i v Paříži, jako jediní v Africe.“

Mimochodem, věděli jste, že dvě nejdražší fotbalistky světa jsou právě ze Zambie? Racheal Kundananjiová a Barbra Bandaová. Obě hrají v USA. První jmenovaná přestoupila letos v únoru z Madridu CFF do Bay FC za 785 tisíc dolarů, tedy zhruba 18 milionů korun. Bandaová o pár týdnů později z čínské Šanghaje do Orlanda za 740 tisíc dolarů.

Fotbalový turnaj žen na OH v Paříži Celkem dvanáct týmů rozdělených do tří skupin se utká od 25. července o olympijské zlato. Zatímco v mužském turnaji tvoří soupisky výhradně hráči do 23 let (výjimkou jsou tři starší fotbalisté), pro turnaj žen nejsou žádná věková omezení. Finále se odehraje 10. srpna na stadionu v Parku Princů, titul obhajuje Kanada.

Ve srovnání s mužským fotbalem pakatel, že? V ženském světě jde o nejvyšší přestupní částky v historii.

„Kdybych měla říct útočnici, která je právě teď nejlepší na světě, je to Barbra,“ říká trenérka USA Emma Hayesová. „Ale mám na mysli hráčku v nejlepší aktuální formě. Nechci, aby mi časem volala Sam Kerrová, co to povídám,“ zmínila s úsměvem Hayesová, ještě donedávna trenérka Chelsea, svou bývalou hráčku, která kvůli zranění Austrálii chybí.

Na hřišti Bandaová vskutku vyčnívá. Rychlost sprinterky, přesnost pistolnice, síla boxerky. Právě boxu se věnovala dlouho společně s fotbalem. Zatímco máma byla proti, táta, bývalý fotbalista, ji v hrátkách s balonem podporoval. Po jeho smrti měla jasno: Jednou budu fotbalistkou.

V šestnácti si ji vybral největší klub v Zambii – Green Buffaloes. V osmnácti zamířila do španělského celku EDF Logroňo, coby vůbec první zambijská hráčka získala velké angažmá v Evropě. Ve dvaceti kývla na čínskou nabídku ze Šanghaje a hned v první sezoně se stala s 18 góly nejlepší střelkyní ligy.

A dnes nastupuje za Orlando po boku svého dětského vzoru, Brazilky Marty, která má v nohách hned šest mistrovství světa. Ani osmatřicetiletá fotbalová ikona nechybí v Paříži, na svém posledním velkém turnaji.



Barbra Bandaová (vpravo) a brazilská legenda Marta:

V národním dresu Zambie pálí Bandaová rovněž ostrými. Na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 vstřelila jakožto první fotbalistka dva hattricky za sebou, proti Nizozemsku (10:3) a Číně (4:4).

Jenže přišly první pochybnosti: Nevypadá spíš jako chlap? Co její síla v osobních soubojích? Jak to dělá? O rok později na Africkém poháru národů neprošla kontrolou pohlaví, měla příliš vysoké hodnoty testosteronu. Byť dostala léky na jeho snížení, odmítla je a na mistrovství Afriky hrát nesměla.

Barbra Bandaová

Konfederace afrického fotbalu (CAF) se hájila tím, že nechce dopustit situaci z šampionátu v roce 2010, kdy si Nigerijky po turnaji stěžovaly, že v týmu Rovníkové Guineje hráli dva muži.

Co na to FIFA? Ohledně testování pohlaví není tak striktní jako CAF. Před loňským mistrovství světa žen vzkázala: „Účastníci šampionátu si zajistí vlastní testy, na jejichž základě doloží, že jejich hráčky jsou skutečně ženy.“ Stačilo tedy, když Zambie prohlásila, že všechny fotbalistky mají hodnoty v pořádku.

Bandaová tudíž na světovém šampionátu nastoupila a nechybí ani na olympijských hrách v Paříži.

Vyšetření hladiny testosteronu se dle olympijských pravidel provádí jen u vybraných odvětví, třeba v hodu kladivem či bězích na 400 metrů nebo 800 metrů. Tedy na distancích, kde závodila kontroverzní atletka Caster Semenyaová, dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa na osmistovce.

Pamatujete? Zakázali jí účastnit se závodů na dráze od čtvrtky po míli, aniž by podstoupila hormonální léčbu. Což odmítla. A loni soud ve Štrasburku uznal, že se stala obětí diskriminace.

I případ Barbry Bandaové dál vzbuzuje emoce.

V Zambii je hvězdou, leč u soupeřek a na sociálních sítích občas čelí pochybnostem. „Neřeším to. Co se stalo na mistrovství Afriky, je minulost. Radši bych se bavila o tom, co dělám pro ženský fotbal u nás, jak se věnuji charitě a jak pomáhám spoluhráčkám na hřišti.“

Už ve čtvrtek večer se může předvést v plné parádě.