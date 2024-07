Thierry, pozlatíš Francii? Tipovat fotbalový turnaj na olympiádě je ošidné

Možná vám to prohlášení přijde zbytečně patetické. Vždyť mužský fotbal bývá na olympijských hrách to poslední, na co byste se předem těšili. Je to jediná ze všech dvaatřiceti sportovních disciplín na hrách, při které neuvidíte ty nejlepší.

Fotbalový turnaj patří mládencům do 23 let (plus jsou dovolení tři starší pomocníci). Vzhledem k tomu, že olympiáda ani nepatří do období, které zaštiťuje mezinárodní federace FIFA, kluby nejsou povinné hráče pustit. Hvězd najdete pomálu.

Jenže hraje se ve Francii. A Francii vede fenomén Henry. A Henryho žádá sám prezident Macron: „Thierry, zkus, ať je naše země zase šťastná.“

Už ve středu, dva dny před zapálením olympijského ohně, je výkop fotbalového turnaje. Večer si to Francie rozdá s Američany v Marseille. „Dlouho jsme netušili, kdo bude k dispozici a jestli vůbec naplníme celou soupisku, ale teď už jsme ready,“ hlásí Henry.

Ještě na začátku června, když si psal předběžnou nominaci, měl červeným písmem zaškrtnuté jméno Mbappé. Trenér chtěl, fenomenální útočník chtěl, Francie si to přála, jenže Real Madrid oznámil, že nepřipadá v úvahu.

Fotbalová esa na OH 2024 Alexandre Lacazette

Kapitán Francie, 33 let. Povolený starší pomocník. V minulé sezoně 22 gólů za Lyon. Hrával pět let za Arsenal, bude klíčem k pohodě. Julián Álvarez

Šampion z Manchesteru City, střelec, 24 let. Argentina půjde po titulu, trenérem je slavný Mascherano, kapitánem 38letý stoper Otamendi. Ašraf Hakími

Kapitán Maroka, 25 let. V Paříži mu po velkých dohadech dovolili, že může reprezentovat. Maroko cítí šanci, ve Francii bude mít obrovskou podporu. Muhammad Alnaní

Kapitán Egypta, 32 let. Naposledy záložník Arsenalu, momentálně bez angažmá. Brazilský trenér Rogério Micale vsadí na jeho zkušenost. Pau Cubarsí

Stoper Španělska, 17 let. Kometa minulé sezony, mladičký klenot Barcelony. Z nominace na Euro, které skončilo zlatem, vypadl na poslední chvíli.

A tak to bývá často, když se skládá fotbalový tým pro olympiádu. Musíte se jen přizpůsobovat. Vyprávět by mohl český stratég Karel Brückner, jak komplikovaně vznikala mise Sydney 2000. Mnohým chlapcům se v rozehrané sezoně nechtělo utíkat z klubů, kde bojovali o místo. Velcí, na čele se Spartou a Slavií, si vydupali, že uvolní maximálně dva hráče: „A zázračný sparťan Rosický? Na toho zapomeňte, trenére!“

Do kvóty tří starších, kteří jsou pro každý tým povolení, se nenahlásili Nedvěd, Koller ani Poborský. Jen brankář Kouba počítal s olympiádou najisto, jenže Brückner ho vyškrtl a vědět mu to nedal. Byl to nervózní guláš, který trenéra postavil do bizarní role prosebníka a zároveň dost výrazně ovlivnil atmosféru v mužstvu. Australská olympiáda se nepovedla, Češi přivezli dvě remízy a ostudu s Kuvajtem.

Dost možná se Francouz Henry cítil podobně. Před čtrnácti dny, kdy s tlupou bodyguardů krátce nesl zářící olympijskou pochodeň, byl samý úsměv, jenže uvnitř ho muselo užírat, že od profesionálního fotbalu nemá podporu. „Budeme bojovat. Ostatně to jsem jako fotbalista dělal celý život,“ řekl.

Svého času to byl nejlepší útočník planety a dodnes se mnozí diví, že za rok 2003 dostal Zlatý míč záložník Pavel Nedvěd, nikoli on. Vždyť Henry coby fantom Arsenalu si připsal 32 gólů a přidal 28 asistencí. Jak je vidět z francouzských tréninků, i v osmačtyřiceti má stále excelentní zakončení, ale coby kouč může radit leda od střídačky.

Bývá to velká alchymie, abyste při specifických podmínkách na olympiádě trefili správný fotbalový směr. I proto mohli třeba Čechoslováci šokovat Moskvu v roce 1980.

Fotbal na OH Program turnajů mužů a žen

Pokud náhodou nevíte, tak poslední dvě olympiády ovládli Brazilci, jenže do Francie se vůbec nekvalifikovali. Zato uvidíte Uzbekistán, Guineu nebo Nový Zéland. Vězte, že v dresu Dominikánské republiky se na dnešní premiéru chystá obránce Jungbauer, jenž má smlouvu v Českých Budějovicích. Ukrajince povede do boje blonďák Talovjerov, který hrával ve Slavii.

Odhady renomované společnosti Gracenote přisuzují pořadatelské Francii sedmadvacet zlatých medailí. Jistotou má být legendární judista Teddy Riner, jehož souboj s Lukášem Krpálkem – pokud k němu dojde – by se dal považovat za hit olympiády.

Zlato se předem přisuzuje plavci Marchandovi, surfařce Fierrové, kajakářce Prigentové, machrovi Daudetovi na BMX, týmu v sedmičkovém ragby a taky fotbalistům. Jenže tipovat fotbalovou olympiádu je vždycky ošidné. A vy už víte proč.