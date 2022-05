Divoká nominace extrémního slalomu může Čechům přihrát dva olympioniky

„První tři státy v mužích a ženách budou mít právo kvóty specialisty v extrémním slalomu. V extrémním slalomu mohou (na olympiádě) za každý stát startovat dvě lodě v kategorii,“ přiblížil na tiskové konferenci reprezentační trenér Jiří Prskavec.

Dva závodníky mohou nasadit i státy, které ve speciálním nominačním závodě pro novou olympijskou disciplínu neuspějí. Mohou využít kanoistu i kajakáře, pokud je budou mít kvalifikované do závodů v tradičním vodním slalomu.

Extrémní slalom by mohl být olympijskou šancí také pro Víta Přindiše, který si zatím v nabité konkurenci českých kajakářů v čele s olympijským vítězem Jiřím Prskavcem nedokázal účast pod pěti kruhy zajistit.

Za místa pro specialisty na extrémní slalom je rád, ale kritéria považuje za loterii. „Mně to přijde jako jít si do kasina hodit ruletu, protože v tom závodě se může stát cokoliv. První tři z jednoho závodu, to může být úplně kdokoliv. Místo navíc je fajn, ale myslím si, že to bude hrozně, hrozně těžké a bude to chtít hodně štěstí,“ řekl novinářům.

Kontaktní závod se čtyřmi kajakáři na plastových lodích v trati stále vnímá jen jako doplněk. Je ale rád, že si také v této sezoně vyzkouší závody s elitou. Loni se stal v extrémním slalomu mistrem Evropy. Na světovém šampionátu vypadl ve čtvrtfinále.