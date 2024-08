Romantická procházka po Paříži? To úplně ne, smála se debutantka Martínková

Do své olympijské premiéry měla u náměstí Trocadéro původně odstartovat už v 9.20.

Silné bouřky, které Paříž zasáhly nad ránem, ale program o půl hodiny posunuly, což česká závodnice zjistila, až když v olympijské vesnici nasedala do autobusu.

„Ale nevraceli jsme se. Jeli jsme rovnou sem na rozcvičovací stadion, kde jsem se před závodem měla chvíli rozchodit. Tak ta chvíle holt byla o trošku delší,“ líčila.

Ze začátku se dokonce pohybovala kolem 15. místa, držela se ve vedoucí skupině, ale start možná až moc přepálila.

„Fyzicky mi to hodně bralo, závod se totiž rozešel hrozně rychle a ta první skupina na mě asi byla ještě moc rychlá. Začátek mohl být volnější, ale třeba kdybych začala volněji, výsledek bude úplně stejný, těžko říct,“ vyprávěla.

Od poloviny závodu už se s tratí, která vedla i kolem Eiffelovy věže, prala dost často úplně sama. Tu se chvíli s některou ze závodnic spojila, aby se s ní o pár set metrů dál zase rozpojila.

Cílem nakonec prošla v čase 1:32:30, víc než dvě minuty za osobním rekordem a šest minut za vítězkou na 27. místě. Desátá příčka Anežky Drahotové z Ria byla tuze daleko.

„V tom vedru to bylo fakt náročné, ale nesváděla bych to na podmínky. Pro všechny to bylo stejné, praly jsme se s tím a věděly jsme, jak ten závod bude náročný,“ prozradila s dovětkem, že Železnou lady si při úprku ani pořádně neprohlédla. „Vůbec jsem si jí nevšímala. Jen když jsme jeli v autobusu a teď, až půjdu zpátky, tak se líp porozhlídnu. Ale romantická procházka to fakt nebyla.“

Chůze? Radši budu běhat

Před sedmi lety s chůzí začala koketovat. První závod dokonce absolvovala v krosových botách.

„A pak na podzim jsem si zašla žákovskou republiku, kde jsem vůbec nevěděla, co mám čekat. Netrénovala jsem, chodila jen rovinky a sem tam nějaký chodecký trénink. No a prostě jsem šla a vyhrála,“ vzpomínala.

Pochopila, že docela slušný kousek talentu v sobě asi má.

Lehké to ale nebylo. Po závodě se totiž rozplakala. Ne štěstím ani dojetím, že všechny porazila ve sportu, který sotva začala dělat.

Chodkyně Eliška Martínková na trati olympijského závodu na 20 km.

„Spíš proto, že jsem se bála, že odteď mě do chůze všichni budou nutit. A mně se v té době do ní příliš nechtělo,“ přiznala na rovinu.

I proto ji prakticky rok pořádně netrénovala.

Místo chůze běhala a věřila, že v právě v tomto sportu je pořád její budoucnost. Možná hrála roli i jakási stydlivost chůzi v Česku provozovat.

„Přitom když jsem se bavila se Španěly, u nich berou chůzi jako normální disciplínu. Nestydí se říct, že ji chtějí dělat. Není to trapné, ani divné. Já ji dělat moc nechtěla, ani jsem o ní nic moc nevěděla,“ vzpomínala.

Kdy se to změnilo? Až v roce 2019, když s trenérem Ivošem Pitákem a Anežkou Drahotovou vyrazila na soustředění. Tady si uvědomila, že by to přece jen mohl být její sport.

Před dvěma lety už se dostala na evropský šampionát do Mnichova nebo ten světový v Oregonu.

„Celý ten rok byl pro mě zlomový. Nikdo ode mě totiž nic neočekával,“ vyprávěla.

No a letos prožila rozhodně neúspěšnější sezonu kariéry. V lednu si v Turecku vylepšila osobní rekord a na evropském šampionátu v Římě dlouho bojovala o medaili. Až tři napomenutí jí k času připsaly další dvě minuty, takže skončila jedenáctá.

I tak se dostala na hry v Paříži, kde na problémy s technikou nemyslela.

elis_martinkova Off to Paris ⚡️



„Pozor jsem si úplně nedávala. Ve chvíli, kdy by se terčíky objevily, jsem věděla, co mám změnit. A pozitivem je, že jsem žádné napomenutí nedostala, udělali jsme krok správným směrem,“ těšilo ji.

Ve dvaadvaceti letech patřila k nejmladším chodkyním v závodě.

A pod pěti kruhy se ve Francii představí ještě jednou – s Vítem Hlaváčem půjde příští středu smíšenou štafetu. Olympijskou novinku.

„Takže teď si musím co nejrychleji odpočinout a hodně regenerovat. Trénink bude spíš udržovací, abych se z toho závodu oklepala,“ usmála se se dívka, která věří, že výkonnostní strop ještě dlouho nepozná.

Za čtyři roky, na další olympiádě v Los Angeles plánuje mít daleko větší ambice.