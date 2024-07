Můžeš? Můžu! Nejprve na sebe zbyli, teď se dráhaři vytáhli až k olympiádě

Bylo 9. září 2023. Denis Rugovac, který letní dráhařskou sezonu kombinuje se silničními závody, řešil v etapě závodu Okolo jižních Čech defekt.

Vzal si od týmu nové kolo a rutinním způsobem se doprovodnou kolonou dostával zpět do pelotonu. Najednou ale začala auta brzdit a jeden z řidičů, aby předešel nárazu do auta před sebou, prudce vybočil do strany.

A Rugovac v plné rychlosti proletěl zadním oknem do kufru.

Ohnul jeden ze sloupků, vrtulníkem ho museli převézt do nemocnice v Českých Budějovicích. Nic z toho si ale nepamatuje. Průběh nehody si dal dohromady z toho, co popsali její svědci.

Po probuzení v nemocnici zjistil, že má nadvakrát zlomenou horní čelist, zlomenou spodní čelist, zlomenou lopatku, naštíplá žebra a několik obratlových výběžků. Když si myslel, že už bude moct jít domů, našli mu ještě krev na plicích.

„Ležel jsem v nemocnici a rozhodl jsem se, že jestli mám tohle všechno prožívat, tak na olympiádu musím, protože jinak mi to za to nestojí,“ vypráví o možná nejtěžších chvílích své kariéry jednatřicetiletý Rugovac.

Motivaci měl také kvůli svému parťákovi Janu Vonešovi. Na madison, tedy bodovací závod dvojic, totiž potřebujete kolegu, a právě s Vonešem byli tehdy přímo uprostřed olympijské kvalifikace. Ani pro třiadvacetiletého Voneše tak nešlo o jednoduché období.

Jan Voneš (vlevo) a Denis Rugovac zodpovídají dotazy jako čerství mistři republiky v madisonu.

„Když jsem se dozvěděl o Denisovi, proběhla mi hlavou spousta sprostých slov. Nejsem nějaká citlivá povaha, ale u prvních fotek z nemocnice se mi udělalo zle. Bylo to šílené,“ přibližuje svoji část příběhu. „Na druhou stranu jsem věděl, jaký je bojovník a že to spolu zvládneme. Tím, že je Denis starší, tak vždycky tahal on mě. Teď jsem musel já potáhnout jeho.“

Když se Rugovac po dlouhém pobytu v nemocnici vrátil na kolo, vážil o osm kilogramů méně, byl zesláblý a čerstvě srostlé kosti mu nedovolovaly pořádný pohyb. „Byl jsem rád, když jsem dojel během půl hodiny někam do kavárny, tam jsem čekal, až mě přestane všechno bolet, a zase se vrátil domů,“ popisuje první vyjížďky.

I když by si oba takové trápení pochopitelně raději ušetřili, shodují se na tom, že jim dodalo nový impuls na cestě, která se začala psát už před čtyřmi lety.

rugovac Comeback… všechno mě bolí a progres ze dne na den už nevidím… když se ovšem ohlédnu kolik jsem toho za poslední týdny zvládl jsem hrdý…

Zvláštní díky mému fyzio @vaclav.snuparek

#roadtoparis2024 @paris2024 oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jeden bez druhého nejsme nic

Tehdy na reprezentačních závodech v Itálii přebýval Rugovac ve skupině dráhařů z Dukly a Voneš zase k sobě nikoho neměl. A tak se dal dohromady zkušený závodník, který celý život jezdí jen na kole, s trošku vyjukaným nováčkem, který až do svých čtrnácti hrál na pozici pravého záložníka fotbal.

„V podstatě jsme na sebe zbyli,“ připouští dnes. „Ale hned první závod jsme skončili třetí. A protože to bylo zrovna v termínu, kdy měla být původně olympiáda v Tokiu, v žertu jsme si řekli, že na další olympijské hry pojedeme spolu.“

Co se zdá jako celkem reálný cíl, je ve světě dráhových disciplín velkou výzvou. Svědčí o tom i to, že se čeští dráhaři vytrvalci nedostali na olympiádu od Pekingu 2008. Během olympijského cyklu je devět přesně určených závodů, na kterých se sbírají body do žebříčku, a dohromady se kvalifikuje pouze patnáct týmů.

Jan Voneš s reprezentačním trenérem Milanem Kadlecem na mistrovství světa ve skotském Glasgow.

V madisonu navíc víc než v kterékoliv jiné disciplíně záleží na tom, aby si dráhaři sedli povahově, měli stejné vnímání závodu a dokázali si vyhovět.

„Když spolu jezdí dvojice, která se tolik nezná, nebo se ti dva nemají moc v lásce, tak jedou výrazně hůř, než na co papírově mají. Třeba mistr světa s mistrem Evropy z jiných disciplín by měli být v madisonu také nejlepší, ale můžou být klidně výrazně horší než my,“ přibližuje Rugovac.

„Například Italové Moro s Vivianim, kteří jsou mistr Evropy a olympijský vítěz, nám na posledním svěťáku vyloženě překáželi,“ doplňuje Voneš.

Najít dva jezdce, kteří jsou vyrovnaní výkonnostně a zároveň dokážou závodit společně, je proto oříšek. I Rugovac s Vonešem zkoušeli po povedených závodech v roce 2020 jezdit s jinými kolegy, po nějaké době ale přišli na to, že dohromady mají mnohem lepší výsledky, a tak se k sobě zase vrátili.

Ani oni ale neměli společné závodění bez práce. V začátcích byli na velkých závodech rádi, když je dokončili. Jeden na druhého se naštval kvůli drobnostem, a pak museli trénovat a závodit v dusné atmosféře.

„Rychle nám ale došlo, že jeden bez druhého nejsme nic. Takže jsme dali vlastní ego úplně stranou, protože žádný z nás není důležitější,“ říká Rugovac.

Ego se u nich projevuje jen v pozitivním smyslu, aneb: Ty jsi natrénoval tolik? Já natrénuji ještě víc!

Vzájemným hecováním se výkonnostně posouvali od začátku a od Rugovacovy nehody o to víc.

Mají výhodu v tom, že Voneš je spíš sprinter a Rugovac spíš tempař, mladší z dvojice se tak snaží vyrovnat staršímu ve vytrvalosti, zatímco ten druhý prvnímu ve výbušnosti.

Neválet se, makat!

A o co že vlastně v madisonu jde?

Na padesáti kilometrech, v přepočtu kolem dvou set kol, je několik bodovacích sprintů. Počet získaných bodů pak rozhoduje o vítězi. Dvojice se každé dvě až tři kola střídá v tom, kdo zrovna jede uvnitř dráhy a závodí, a kdo jede vně dráhy a „odpočívá“.

Odpočívá v uvozovkách, protože stále šlape, musí sledovat dění na dráze, vyhlížet svého parťáka, odhadnout správný moment na střídání, a ještě k tomu ideálně na výsledkové tabuli vyčíst, jaké má dvojice bodové skóre, kam by se mohla posunout nebo kdo ji případně ohrožuje, a rozmyslet podle toho taktiku do dalšího dění.

„V tom je naše výhoda, protože oba čteme závod podobně. Můžu si být jistý, že co vidím já, vidí i Honza. Protože i kdybychom chtěli, tak si během střídání nic důležitého neřekneme,“ vysvětluje Rugovac.

Střídání je nejatraktivnější část závodu, kdy závodící jezdec „hází“ pravou rukou střídajícího jezdce před sebe, čímž mu předá kinetickou energii potřebnou pro plynulé naskočení do tempa.

Jan Voneš (vpravo) a Denis Rugovac .

„Vidíme se třeba dvě desetiny vteřiny, tak to si stihneme říct akorát jestli můžeme nebo nemůžeme, a podle toho se pak dá něco vymyslet,“ popisují.

Jejich souznění na dráze je přitom trochu paradoxní.

„Povahově si moc podobní nejsme,“ prozrazuje totiž Voneš a Rugovac přidává vysvětlení: „Jsem o osm let starší než Honza, takže máme úplně jiné zájmy.“

Přestože na první pohled by proto nemělo spojení fungovat, čas ukázal, že to je přesně to, co ten druhý potřeboval.

„Oběma nám ten věkový rozdíl prospěl v závodění a v tom, co chceme. Já občas vymyslím nějakou kravinu, která je vlastně nakonec dobrá,“ říká Voneš.

„Jak je Honza mladší, tak je do všeho víc hrrr, což už pro mě nebylo tak přirozené. A takhle do toho jdeme spolu. Na druhou stranu někdy by se už chtěl jen válet, takže ho musím trošku srovnat. Je trénink, jdeme makat!“ prozrazuje na svého kolegu Rugovac.

Užijeme si až tu příští olympiádu

Tráví spolu na závodech i soustředění spoustu času, od Rugovacova návratu na kolo do vyvrcholení olympijské kvalifikace v dubnu byli bez sebe v součtu pouhé dva týdny.

Ponorkové nemoci se ale úspěšně vyhýbají. I nyní, pár dní před začátkem her, je na nich vidět především radost, že to vše můžou prožívat spolu. Kamarádsky se popichují a dobírají, zároveň ale jeden na druhého nešetří slovy chvály.

„Po posledním Světovém poháru jsme byli dva měsíce každý se svým týmem. Užil jsem si to, ale zároveň jsem se těšil, až zase pojedeme spolu na soustředění,“ přiznává Rugovac. „Všichni nám říkají, že touhle dobou už musíme být jako staří manželé, ale my na sebe nikdy neštěkáme,“ potvrzuje Voneš.

Když jsou spolu, hrají po večerech videohry a když jsou na to příliš unavení, pustí si o hrách alespoň video.

Voneš od dětství rybaří, s bratrem si koupili loďku, na které brázdí domovskou Dalešickou přehradu, a tak rád ve volných chvílích sleduje pořady o rybaření. „Takže já se vždy naučím něco nového, nebo se u toho aspoň dobře prospím,“ směje se Rugovac.

Dobrá nálada je neopouští ani těsně před začátkem her. Poslední měsíc strávili na soustředění v Colorado Springs, na závěrečnou přípravu poletí ještě na Mallorcu. Protože dráhařské disciplíny začínají až v posledním týdnu olympiády, chtějí využít maximum času pro trénink, a v Paříži tak stráví jen pár dní.

„Nechceme se jen účastnit. Když už jsme se na olympiádu dostali, chceme co nejlepší výsledek, ať to stojí za to,“ vysvětluje Rugovac, proč se už dopředu vzdali nasávání olympijské atmosféry. „Jestli si máme nějakou olympiádu užít, tak až bude víc času. Holt se musíme dostat ještě na jednu, protože teď jedeme závodit!“