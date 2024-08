Z Domažlic na olympijský trůn. Haruko v sobě umí přepnout, říká kouč Sekerák

Na takřka půlnoční tiskové konferenci, úplně poslední, která se na Stade de France v rámci atletických soutěží uskutečnila, nejprve odpovídala novinářům ze své země japonsky, pak se po otázce v angličtině zarazila: „A teď mám přejít do angličtiny? Nebo dál japonsky?“

Kdosi zažertoval: „Zkuste francouzsky.“

Zasmála se: „To ne. Zato bych mohla česky. Ale radši tedy japonsky.“ Jenže místo toho začala anglicky. Po chvíli se zarazila a rozesmála: „Promiňte, můj mozek teď trochu hoří.“

Vyprávěla, jak bylo příjemné sdílet stupně vítězů s Nikolou Ogrodníkovou, tedy závodnicí ze země, kde pět let žije a trénuje. Nebo jak chtěla ve finále hodit ještě dál než na 65,80 z prvního pokusu.

„Ale byla jsem potom nervózní, už to nešlo,“ říkala.

Haruka Kitagučiová ve finále oštěpařek.

Její český kouč Sekerák mezitím přijímal desítky gratulací a řešil úplně jiné problémy: „Musím na český barák ukrást nějaké pivo na oslavu.“

Před šesti lety se dal na závodech ve finském Kuortane do řeči s poněkud stagnující Kitagučiovou a vznikla z toho neobvyklá dohoda: přestěhuje se do Domažlic a zkusí trénovat s ním.

Teď si Sekerák vychutnával, že společně došli až úplně nejvýš.

Olympijské zlato prvním pokusem. Čekal byste to, trenére?

Hele, my jsme tak nějak byli na ten první pokus domluvení, protože rozhazování měla předtím velice luxusní. I sama Haruko mi říkala, že se cítí. Tak jsem si pomyslel: To je super - a dokonce jsem jí rozhazování zastavil, aby se šetřila. Viděl jsem časák, že nám pořád budou narušovat závod nějaké běhy, tak Haruce říkám: Pojď na první pokus a dáme 66 nebo 67 metrů, vypadáš dobře.

Načež hodila 65,80 metru.

A ono to stačilo. I když nejde o nějaký excelentní výkon, je to zlatá medaile. Za kolik byla, se jednou nikdo ptát nebude.

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová během finále na olympijských hrách v Paříži.

Letošní sezona byla pro vaši svěřenkyni ze začátku kvůli zdravotním problémům náročnější. Co pomohlo, že se vrátila na vítěznou vlnu?

Pořád máme nějaké takové malinké bolístky, už od loňska furt s něčím laborujeme, hlavně s levou nohou, která pořád trošičku bolí, pak nebolí a zase bolí. Takže nemůžeme dělat v tréninku úplně všechno. V dubnu si Haruko i upravila plán, přidala si víc cvičení na hořejšek hrudníku, že se na něj bude víc soustředit.

Dva týdny před olympiádou na Diamantové lize v Londýně skončila až čtvrtá za 62,69. Vystrašilo vás to?

Jo, dostala tam na pr..., zatímco holky naházely, ale Haruko si tam přinesla nějakou virózu. (Vyhrála tehdy Littleová za 66,27 před Vilagošovou za 65,58.). Tak jsem jí říkal: Klid, ony pak budou mít velký problém hodit něco na olympiádě. No a tak to i dopadlo, dneska nepostoupila Littleová ani do finále. (A Vilagošová skončila první pod čarou v kvalifikaci.). Ani Polce Andrejczykové to nelítalo. Nějak jsem tušil, že to takhle dopadne. Nám naopak prospělo, že posledních dvanáct dnů před odjezdem do Paříže měla absolutní fokus na olympiádu, prostě v sobě přepla, to ona umí, což jen ukazuje, že je velkým závodníkem. Najednou byla myslí někde úplně jinde a já to spokojeně sledoval.

Kdy jste při pařížském finále uvěřil, že skutečně bude zlatá?

Po třetích pokusech se začalo trochu měnit počasí a já si řekl: Asi je vyřešeno. Protože ty oštěpy najednou přestávaly létat. Což bylo vidět i na Nikole, i když chtěla hodit ještě dál, ale už byla vykysaná. Navíc kvůli běhům byly třeba sedmiminutové pauzy, lámalo se to. Jediná Haruko ještě dala jeden delší pokus, kterým by taky vyhrála.

Je pro vás olympijský titul o hodně výš než loňské zlato z mistrovství světa?

Hej, vlastně není, že? Já chtěl aspoň těch 67 metrů, přiznám se. Ale chyběly tomu takové ty blbosti. No tak dala 65,80 a je z toho taky zlato, prostě je to tam! Už mám mistryni světa a olympijskou vítězku, teď jenom ještě Petra (Sičáková, další jeho svěřenkyně) musí být mistryní Evropy a bude to všechno. Tady na olympiádě Petra předvedla perfektní výkon, při debutu je čtrnáctá, konečně prodala, na co má.

Jak asi prožívali Haručino vítězství v Domažlicích?

V naší oblíbené kavárně byla promítačka, přišlo dost lidí. Máme zrovna Chodské slavnosti, tak si to asi dovedete představit. Asi se ožerou všichni. Na kvalifikaci se tam přišel podívat místostarosta, udělali i plakáty. No muselo to být hezké. V pondělí letíme domů, uvidíme, jak to v Domažlicích bude vypadat.

Letos se za ní do Domažlic vypravila i velká skupina japonských novinářů.

Jo, jo, taky jsme se tam s nimi opili, jim stačí málo, mají to trošku jinak nastavené než my.

Teď jste jim tu zrovna na mobilu pouštěl záběry, jaká aktuálně panuje ve vaší kavárně po závodě nálada.

Zprostředkovala nám je manželka, volali jsme si. Chodíme tam každý den na kafe a když se něco děje. No a co se bude dít příští rok v Japonsku, to vážně nevím.

Myslíte při mistrovství světa v Tokiu?

To bude těžké, Haruko si musí v hlavě trošku srovnat, co ji čeká. Letos udělala i nějaké změny proti mé vůli, ale každý výkon je vždycky o kompromisech. Po sezoně si sedneme a nastavíme, co pro nás ten rok 2025 bude znamenat. Mám s Haruko smlouvu právě do konce roku 2025.

A pak? V dalších letech?

Třeba si potom už trénink bude chtít dělat sama, stejně jako jiné holky, když něčeho velkého dosáhnou. I Nikola Ogrodníková se teď trénuje sama, že jo, i když by to tak nemělo být. Uvidíme, co přinese budoucnost. Tlak v Tokiu bude neskutečnej.