Plavec Gracík se rozešel s koučem Seemanové. Podal jsem mu ruku, on mně ne

„Před třemi týdny jsme ukončili spolupráci,“ informoval devatenáctiletý Gracík po rozplavbách na 100 metrů volný způsob, své doplňkové disciplíně.

Při dotazu na příčiny rozchodu, nicméně zůstal poněkud tajemným.

„Vedlo k tomu několik důvodů, které si nechám pro sebe. Hlavní problém byl mezi trenérem a mnou. Myslím, že by to mělo zůstat mezi námi. Především já to tak mám.“

Během pařížských her se tak ocitl bez kouče.

„Mým hlavním trenérem jsem já sám, což samozřejmě není ideální.“

iDNES.cz se již dříve pokusil o rozhovor s Lukou Gabrilem o opětovném vzestupu Barbory Seemanové, kouč však vzkázal, že během her rozhovory poskytovat nebude. Není tedy možné zeptat se jej na případ Gracík.

„Myslím, že jsme spolu vedli poměrně sáhodlouhý rozhovor,“ informoval plavec. „Při celé naší předchozí spolupráci byl můj bývalý trenér tím, kdo mi pořád něco vyčítal. Pak jsme měli rozhovor, kdy jsem mu také já řekl nějaké věci, ale jeho obsah si nechám pro sebe. Bohužel to neustál.“

Rozchod tak patrně neproběhl v právě přátelském duchu.

„Ať už tam ale byly emoce jakékoliv, na konci toho rozhovoru jsem mu stejně poděkoval za sezonu, kterou jsme spolu měli, a popřál mu, aby se mu dařilo,“ vyprávěl Gracík. „Podal jsem mu ruku, bohužel on mi ji nepodal. S prominutím mě poslal do pr... Neříkám, že jsem udělal všechno perfektně, to určitě ne, ale myslím, že ten konec neměl proběhnout takhle.“

Daniel Gracík

Seemanová, šestá žena z kraulové dvoustovky, si naopak práci s Gabrilem pochvaluje a považuje jej za svého zachránce po vleklé výkonnostní krizi.

Švýcar je mezinárodně uznávaným trenérem, jenž v minulosti vedl mnohé medailisty a byl i šéftrenérem izraelského týmu v Tokiu 2021.

Seemanová k jejich spolupráci už dříve podotkla: „Měnili jsme třeba přesnou polohu zápěstí, vysoký loket při záběru pod vodou, kop nohama, práci středu těla. Byla toho spousta.“

Trenér ji vedl i k mnohem větší zodpovědnosti při činnostech mimo bazén, od rozcvičení až po regeneraci.

Gracík přiznává, že ho trénink s Gabrilem extrémně výkonnostně posunul. „Snažím se z něj brát spíše pozitivní věci. Co se týče cestování, bylo to náročné, absolutně jsem nebyl doma. Prostě mělo to svoje benefity i nevýhody.“

Bývalý mnohonásobný medailista z juniorských šampionátu je letos i bronzovým mužem na 50 metrů motýlek z evropského mistrovství dospělých v Bělehradě.

S Gabrilem a Seemanovou se pochopitelně potkává i v Paříži. „Já je zdravím, ale jestli mě zdraví i oni, to si úplně nemyslím. Ale to nic na věci nemění. Ať se jim daří a ať dělají, co uznají za vhodné. Můj problém to není.“

Gracíkovým problémem naopak je, jak a kde se bude připravovat dál. Pokusí se podobně jako Seemanová a Miroslav Knedla trénovat i nadále raději v cizině?

„Jelikož mi má škola umožnila rozložit si čtvrtý ročník na sportovním gymnáziu v Pardubicích, za což bych jí chtěl poděkovat, čeká mě ještě další rok studia. Zůstat doma by pro mě teď bylo ideální, ale je otázkou, pod kým budu trénovat.“

Plavecký trenér Luka Gabrilo (vpravo) během akce mezinárodní ligy ISL

V Paříži strávil úvod olympiády na izolaci s nateklými mandlemi a uzlinami na krku, kašlem, bolestmi hlavy a lehkou teplotou. „Pořád jsem jen koukal do jednoho a toho samého stupidního okna,“ posteskl si.

Tréninkový výpadek se odrazil na Gracíkově výkonu v doplňkové disciplíně 100 metrů volný způsob, ve které obsadil v rozplavbách 39. místo.

Teď doufá, že napraví dojem v pátek na své hlavní motýlkářské trati.