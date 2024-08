Závod dálkových plavců na 10 km vyhrál na OH Rasovszky, Straka byl dvacátý

Paříž (Od našeho zpravodaje) Bylo to ve čtvrtečním večeru nejkvalitnější olympijské finále v historii oštěpu. S novým olympijským rekordem. Se šesti borci za hranicí 87 metrů. S nečekaným vítězem. A se čtyřcentimetrovým českým...

Neberte nám náš balon! Když číše s ohněm je iluzí a plamínek hoří nedaleko

Paříž (Od našich zpravodajů) Tady je. Tady během her přebývá. Zdáli viditelný, když míříte od pyramidy Louvru do Tuilerijských zahrad. Balon s ohněm pařížských her. Majestátně visící nad umělým jezírkem. Jedna z největších...