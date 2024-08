ONLINE: Hvězdně obsazený silniční závod startuje. Jak si povede Vacek?

Na start olympijského závodu se v 11 hodin postavila řada výrazných osobností světové cyklistiky. Klasikářský profil trati dělá největší favority z Nizozemce Mathieu van der Poela, Belgičanů Remka Evenepoela s Woutem van Aertem, domácí nadějí je Julian Alaphilippe. Na silnici se vrátil také olympijský vítěz ze závodu horský kol Brit Tom Pidcock.

„Rozhodně bych chtěl bojovat o medaili. Stát se může úplně cokoliv. Nelze nic předpovídat. Vím, že na to mám. A když budu takticky chytrý a nebudu plýtvat silami, tak můžu zabojovat o ty nejvyšší příčky,“ prohlásil sebevědomě dvaadvacetiletý český reprezentant Mathias Vacek.

Ze startu v Paříži závod zamíří do Versailles, a dále pojede 200 kilometrů dlouhý okruh západně od Paříže.

Po návratu do olympijské metropole absolvují cyklisté dva a půl okruhu ve městě, kde je čekají tři výjezdy úzkými ulicemi po dlažbě až k bazilice Sacré-Coeur de Montmartre. Podél Seiny se po širokých silnicích dojíždí do cíle na most Pont d’Iéna před Eiffelovou věží.