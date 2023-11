Špotáková jako polyglot, mluví plynně francouzsky i polsky. Díky AI

„Domluvím se hodně dobře anglicky. Německy taky umím, pak rozumím něco maďarsky, protože jsem měla babičku Maďarku,“ prozradila Špotáková v tiskové zprávě Českého olympijského výboru.

Jejího avatara vytvořili na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, která se zabývá i výukou těch nejmodernějších IT oblastí včetně umělé inteligence. Ve speciálním studiu ji natočila dvojice Kateřina Adámková a Jiří Fišera.

Jediný zádrhel nastal hned na začátku. Program podle obličeje poznal, že studenti nahrávají slavnou osobnost a nechtěl jim povolit vytvoření avatara. Nakonec došlo ke schválení, které si musela Špotáková vyžádat sama.

„Tento avatar umí mrkat, gestikulovat a je emotivnější. Nelze tak jednoduše poznat, že nejde o skutečnou osobnost. Někde umělá inteligence moderuje zprávy nebo dělá rozhovory,“ uvedla Adámková, která na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu vyučuje.

Bývalou oštěpařku uchvátilo, když se viděla na obrazovce plynně hovořit třeba francouzsky. „Ještě jsem se s něčím podobným nesetkala. Takhle nablízko je to pro mě poprvé. Je to poznatek, že ta technologie šla hodně dopředu a doteď jsem o tom moc nevěděla,“ žasla Špotáková, když spatřila svůj klon. „Člověk má hned chuť se ty jazyky doopravdy naučit. Je hrozně fajn, když v cizí zemi umíte základní slova, místní to ocení.“

Student Fišera, který avatara režíroval, ohledně umělé inteligence varoval: „Je to skvělý nástroj, ale musí se mu nastavit hranice. Za pár let nepoznáme, co je skutečný člověk a co výtvor AI.“

Špotáková se po bývalém veslaři Ondřeji Synkovi stala druhým ambasadorem Olympijského festivalu u jezera Most, který se uskuteční souběžně s hrami v Paříži, tedy od 26. července do 11. srpna 2024.