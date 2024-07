Chodkyně Martínková o začátcích v krosových botách, získaném sebevědomí i olympiádě

Od dob, kdy začala v žákyních poprvé koketovat s chůzí, uběhlo zhruba sedm let. Kdo by si myslel, že nyní vstupuje do velké atletiky, pletl by se. Turnovská chodkyně Eliška Martínková má za sebou ve svých dvaadvaceti letech takové akce, o kterých se jiným sní celou kariéru.

I přes to bude na olympiádě v Paříži ve startovním poli stále jednou z nejmladších chodkyň a nečeká ji vůbec lehký program. Kromě individuálního závodu na 20 kilometrů se totiž s Vítem Hlaváčem představí také v pro někoho zábavné, pro jiného proklínané chodecké štafetě.

Díky chůzi se známe už spoustu let, takže si budeme tykat. Vzpomínám si na naše úplně první setkání. Bylo to v roce 2018 v Pardubicích na soutěži družstev dorostenců a juniorů. I když jsi s chůzí tehdy pořád teprve začínala a kombinovala ji ještě nějakou dobu s patnáctkou, hodně rychle po startu jsem zjistila, že my nebudeme soupeřky. Ty jsi byla totiž úplně jinde, o víc než dvě a půl minuty rychlejší než ostatní holky. Pamatuješ si to?

Přímo ty Pardubice si nepamatuju, jen vím, že tam byla družstva. Úplně poprvé jsem závodila už asi rok předtím, což byl docela haluz, ten závod jsem šla tehdy ještě v krosových botách (smích). A pak na podzim jsem si zašla žákovskou republiku, kde jsem vůbec nevěděla, co mám čekat. Netrénovala jsem to, chodila jsem jen rovinky a sem tam nějaký chodecký trénink. No a prostě jsem šla a vyhrála.

Co se v tobě před těmi lety odehrávalo? Chtělo se ti do téhle „podivné“ disciplíny?

No, bylo to takové všelijaké. Po té republice jsem třeba brečela, co si tak pamatuju. Kačka (trenérka Kateřina Čermáková, pozn. red.) si myslela, že to je dojetím a z radosti, ale bylo to spíš proto, že jsem se bála, že mě do toho teď budou všichni nutit. V té době se mi do toho zkrátka moc nechtělo.

Co tě na chůzi odrazovalo?

Ani přesně nevím. Celý ten rok 2018 jsem chůzi ještě skoro netrénovala. Vždycky jsem šla něco jen před závodem, ale jinak jsem pořád běhala, což si zpětně myslím, že bylo vlastně dobře. Když ti je těch 15, 16 let, tak je to těžké a u nás se k tomu přistupuje trochu tak, že až když nejsi dost dobrá v běhu, jdeš dělat chůzi, což mi přijde jako dost velký problém. Když jsem se bavila se Španěly, tak tam berou třeba už v přípravkách chůzi jako každou jinou disciplínu. Jasně, ty malé děti nechodí žádné speciální úseky, ale třeba v rámci abecedy si vyzkouší pár chodeckých cviků. A pak, když jim je třeba 15, tak přesně vědí, co to je a nestydí se vůbec říct, že to chtějí dělat. Není to trapné, ani divné. Kdežto já jsem tu chůzi moc dělat nechtěla, protože jsem ji tehdy vůbec neznala, nic moc jsem nevěděla a dokonce jsem ani netušila, že existuje nějaká Anežka Drahotová (smích).

O to vtipnější mi přijde, že už pár let nato ses hodně přiblížila k jejím národním rekordům. Kdy se to změnilo a pochopila jsi, že jestli máš dokázat něco velkého, bude to asi právě v chůzi?

Tuším, že v roce 2019, když jsem jela s trenérem Ivošem Pitákem na soustředění. Tam jsem byla už s Lukášem Gdulou, Jardou Morávkem, právě s Anežkou a bylo to super. Skvělá parta, fajn tréninky. Tam se to ve mně asi zlomilo, protože jsem už taky cítila, že bych mohla zkusit limit na nějakou větší akci a je tam šance.

Neštvaly tě někdy ty neustálé poznámky na to, že je to přeci stejně běh, že tam není žádný kontakt, a že to je celé takový paskvil?

Jo, tak to bylo a asi bude vždycky. Pokaždé, když je to na nějaké fotce vidět, tak se strhne lavina komentářů s tím, že to je podvod. Proto je ale v pravidlech přímo napsané, že ta ztráta nesmí být okem pozorovatelná. Když se to vyfotí nebo se udělá zpomalený záběr, tak ta ztráta tam prostě vždycky bude. Vzhledem k tomu, že já už dneska chodím na dvacítce tempo kolem 4:30 na kilometr a chlapi chodí dokonce hluboko pod čtyři minuty, tak je taky nereálné, aby tam nebyla.

Ještě mě napadá obligátní otázka na kyčle. U těch mají lidé podle reakcí, které slýchávám, asi pocit, že chodcům upadnou.

Ta je taky dobrá (smích). Jasně, na některé partie těla to je náročnější pohyb a ty klouby se opotřebovávají, ale oproti běhu u chůze zase nejsou žádné nárazy a je to mnohem plynulejší. Moc se ale třeba nemluví o tom, že u chodců jsou častým problémem zaďáky, protože nedochází k fázi relaxace a ten zadní stehenní sval je pořád natažený. Takže to mi přijde mnohem horší než třeba ty klouby, ale ve výsledku má každý vrcholový sport něco.

Když už jsme u toho pohybu, nesetkala ses kvůli tomu „kroucení“ boky někdy s posměšky? Doteď si třeba vzpomínám, že některým jsem se v tom teenagerském věku sama zasmála, jiné mě ale i ranily.

Asi nemám žádnou vzpomínku, kterou bych vypíchla. My jsme měli v Turnově skvělou partu a všichni naopak věděli, že já vlastně nevím, jestli to chci, nebo nechci dělat, a tak mě spíš podporovali. A teď to mám tak, že já i lidi se kterými trénuju, si do nějaké míry děláme srandu sami ze sebe. V tom atletickém prostředí mám spoustu kamarádů, kteří pokaždé něco řeknou a já se vždycky zasměju, protože vím, že to myslí vlastně hezky. Ale občas někdo něco řekne a já cítím, že to myslel jinak. To si pak v hlavě řeknu, tak si posluž, jestli ti to dělá dobře. Co jsi vlastně dokázal ty? Uleví se mi a jsem s tím v pohodě.

Hned od začátku kariéry jsi začala sbírat jeden republikový titul za druhým a přidaly se k tomu taky medaile z velkých mládežnických akcí. Co vnímáš jako zatím největší zlom v tom přechodu mezi dospělé? Mistrovství světa v Oregonu, nebo Evropu v Mnichově před dvěma lety?

Myslím, že to byl obecně celý tenhle rok 2022. Už jen to, že jsem se na tyhle akce dostala. Tehdy ode mě nikdo nic moc neočekával, navíc tam byla ta velká změna z deseti na dvacet kilometrů. Nejdřív jsem jen doufala v Evropu díky rankingu, a pak jsem splnila ostrý limit na obě akce, což byl asi ten hlavní zlom. To bylo fakt skvělé, všichni mi říkali, že se mám hlavně rozkoukat a vesměs bylo jedno, jak dopadnu (zamýšlí se). Měla jsem čas se naučit závodit s dospělými, nebát se toho, a to byl asi i důvod, proč se mi to celé tak dobře povedlo a dařilo se i dál.

Od té doby jsi podle mě závodnicky hodně vyspěla. Umíš chodit takticky, držíš krok s těmi nejlepšími Evropankami a zvládáš i to úplně nejhorší počasí, které může vytrvalce potkat.

Zrovna to počasí bylo můj velký problém. Nikdy mi to nevyhovovalo a i v trénincích jsem vždycky dost trpěla na vedro. Hodně rychle jsem si ale uvědomila, že to teplo bude na velkých akcích prostě vždycky a omílat to jako výmluvu je zbytečné. Ty akce jsou zkrátka v létě a pro všechny je to stejné, takže se mi na to docela úspěšně podařilo zvyknout. A jak říkáš, další posun je určitě v té psychice, trochu jsem vyzrála a získala závodní sebevědomí. Uvědomila jsem si, že i ty úplně nejlepší holky jsou pořád jen lidi, a že s nimi jde závodit. I když jsou papírově lepší, není nereálné s nimi držet krok.

Našla sis nějaký balanc taky v technice, nebo se s ní někdy pořád pereš? Na nedávném mistrovství Evropy to bylo kvůli penalizaci asi trošku hořkosladké…

Je to hodně těžké takhle zhodnotit. Kdyby se to dělo furt a měla jsem dvě červené karty každý závod, asi bychom si řekly ok, musíme něco opravdu změnit. Ale já mám jeden závod, kdy mi dali dvouminutovou penalizaci a další závody už zase nic, takže to se pak něco strašně těžko mění. I tak na tom ale hodně pracujeme. V poslední době se často scházíme s Mílou Lapkou, což je náš nejlepší rozhodčí, který rozhodoval světové akce, a jeho názor je stejný. Když mě vidí, tak mi často říká, že je to super technika a jde o detaily. Můj problém byl také pokaždé v tom, že jsem ty červené dostala strašně rychle za sebou, třeba v jedné minutě. Neměla jsme žádnou, kousek jsem ušla a najednou tam byly tři. Takže nebyl čas něco zlepšit, prostě to byl konec, nebo penalizace.

I tak ti ale Řím dal asi hodně.

Určitě. Když jsem šla do té penalty zóny, tak jsem si trošku zanadávala. Viděla jsem, že jsem šla s první skupinkou a už jsou pryč. Když jsem došla, tak mě mrzelo, že jsem původně šla na nějaké třetí až šesté místo. Navíc by to bez těch dvou minut byl osobák, ale to už je jen kdyby. Bylo mi to sice líto, ale po tom protrápeném jaru to bylo vlastně skvělý. Hodně jsem si tam dokázala a vím, že můj čas přijde jindy.

Letošní sezona je dost našlapaná, pro chodce tradičně dvojnásob. Vy jste kromě tvých individuálních startů musely myslet i na novou disciplínu, smíšenou štafetu. Jak tuhle novinku hodnotíš?

Za mě je to fajn, mě to baví. Je to něco jiného, týmová práce, kratší úseky a zpestření pro závodníky i diváky. Vzhledem k chůzi obecně to ale asi nebyl dobrý krok. Nahradilo to padesátikilometrovou trať, která spoustě závodníkům vyhovovala, takže ti změnu kousali těžce. Funguje to tak, že spolu jdou muž a žena a součet jejich čtyř úseků dá dohromady maraton. Střídáme se a vždycky jeden jde a druhý má skoro tři čtvrtě hodiny pauzu, což není ideální a jen těžko člověk předejde nástupu únavy. Teď jsme měli v pauzách povolené cyklistické trenažery, takže jsme jen na volno jeli a v posledních pár minutách jsme šli k fyzioterapeutovi, dali jsme pár rovinek a šli jsme znovu. Teď v Paříži ta kola ale nebudou, tak to budeme muset zvládnout bez nich.

Jaká byla ta úplně finální příprava před olympiádou?

Nebála bych se říct, že skvělá, jsem z toho nadšená. Vyladili jsme na vysokohorském soustředění v Melagu, kam pravidelně jezdíme a odchodila jsem tu super tréninky. Asi jedny z nejlepších, které jsem kdy šla. Udělaly jsme ještě velký kus práce a pak už jsme jen pilovaly detaily.

Před odletem tě čekaly ještě milé povinnosti, jako třeba fasování oblečení. Co říkáš na letošní diskutovanou nástupovou kolekci?

Velmi diskutovanou (zdůrazňuje se smíchem)! Ale já musím říct, že se mi líbí moc. Jana Černého a jeho práci sleduji už dlouho, takže když se oznámilo, že tu kolekci bude dělat on, moc jsem se těšila a říkala jsem si, že doufám, že tam pojedu. Za mě je to super nápad a chápu, co tím chtěl ukázat. Možná by si každý kritik, který tvrdí, že tam není nic „českého“, mohl poslechnout nějaký rozhovor a třeba by pochopil, že je. Je to něco jiného a oceňují to i v zahraničí, což asi něco znamená. Jsme v Paříži, takže je dobře, že to je nadčasové a trendy.

Jsem ten poslední, kdo by na tebe chtěl vyvíjet nějaký tlak. Nicméně, pro co sis do Paříže přijela?

Chci odtud odjet spokojená a šťastná. Konkrétnější cíle si nedávám. Přijela jsem si hlavně pro co nejlepší výkon, a to jak pro umístění, tak i pro čas. Je to ale velká akce, takže umístění je v obou závodech to hlavní a chci taky posbírat zkušenosti na další olympiádu, na které už budu mít daleko větší ambice. V Paříži jsem navíc nikdy nebyla, takže si to tu chci projít a samozřejmě i zafandit ostatním z týmu.