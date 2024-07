Pocta Čáslavské. Před vstupem do Českého domu v Paříži bude její socha

„Paní Věra byla úžasná osobnost. Skvělá sportovkyně, ale hlavně báječný člověk, se kterým byla radost trávit čas, protože na každého přenesla své nadšení,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Milovala sport a fandila všem sportovcům. I proto ji chceme znovu připomenout – našim fanouškům i celému světu.“

Socha se bude tyčit do výšky přes devět metrů. Je z nerezové oceli, váží 7,5 tuny.

A bude dynamická, postupně bude českou sportovní osobnost ztvárňovat ve třech gymnastických pózách.

Prostor před Českým domem na olympijských hrách v Paříži ozobí dynamická socha Věry Čáslavské.

„Pohyb sochy využívá princip kardanova závěsu, kdy středová část má volnost otáčení ve všech třech osách karteziánské soustavy,“ vysvětlil autor David Černý. „Až se socha dá do pohybu, bude to impresivní. Je to krásna mechanická hra, svým způsobem stejně půvabná jako figury, které svým tělem dokázala Věra vykouzlit.“

Do Paříže sochu převezly tři kamiony a na místě ji bude tým techniků skládat celý týden. K vidění bude od 26. července, kdy se Český dům v parku La Villette slavnostně otevře.

Nejde o první podobný počin. Černý s českými olympioniky spolupracuje už od roku 2012, kdy pro hry v Londýně vytvořil Klikující autobus.

TICHÝ PROTEST. Věra Čáslavská na zlatém stupínku s Larisou Petrikovou se skloněnou hlavou. Malé gesto, které prozradilo vše.

O čtyři roky později zase během her v Riu mohli fanoušci v parku na Lipně obdivovat instalaci Zátopkovy nohy.

„Dlouhodobě propojujeme sport a umění, protože k sobě patří jako součást olympijského principu jednoty tělesné krásy i duchovní dokonalosti,“ dodal Kejval. „Proto v Českém domě bude také k vidění ukázka z výstavy Art Grand Slam – Uvnitř pohybu, která probíhá v době olympiády v Českém centru v Paříži.“