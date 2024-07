Tenisté pro Paříž: nakonec i s Menšíkem, hvězdné čtyřhry a medailové ambice

Vizitky českých tenisových olympioniků Markéta Vondroušová: 25 let, 6. hráčka světového žebříčku. Obhájkyně stříbrné medaile ze dvouhry, na Roland Garros hrála finále 2019. Linda Nosková: 19 let, 26. hráčka žebříčku. Čeká ji olympijská premiéra, na Roland Garros zapsala nejlépe druhé kolo, ale ovládla dvouhru juniorek 2021. Barbora Krejčíková: 28 let, 32. hráčka žebříčku. V Tokiu slavila deblové zlato, na Roland Garros v roce 2021 opanovala dvouhru i čtyřhru. Karolína Muchová: 27 let, 34. hráčka žebříčku. Pod pěti kruhy se ukáže poprvé, na antukovém grandslamu loni bojovala ve finále. Kateřina Siniaková: 28 let, 5. hráčka deblového žebříčku. S Krejčíkovou slavila zlato v Tokiu, debl na Roland Garros společně vyhrály už dvakrát. Tomáš Macháč: 23 let, 39. hráč žebříčku. Po odhláškách se dostal i do Tokia, v Paříži letos postoupil do třetího kola. Se Siniakovou chtějí do mixu. Jakub Menšík: 18 let, 78. hráč žebříčku. V mladém věku si užije olympijský debut, na dospělém Roland Garros ještě nestartoval. Adam Pavlásek: 29 let, 38. hráč deblového žebříčku. Další olympijský debutant, s Macháčem hrají čtyřhru v Davis Cupu.