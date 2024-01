Do Paříže přes Indii? Pozemní hokejistky mají olympijský sen

Češky se do olympijské kvalifikace dostaly díky stříbru na mistrovství Evropy druhé divize, které se hrálo v srpnu v Praze. „Měli jsme plán kvalifikovat se do Los Angeles 2028, ale nabídla se ta možnost už dřív. Pro nás je to jedna zastávka na dlouhodobé cestě. Je to důležité hlavně kvůli rozvoji, je to inspirace pro další generace. Je potřeba hrát takové zápasy víc a víc,“ uvedl prezident svazu Gino Schilders.

Pro kapitánku Lacinou, která ve třiceti letech patří k nejzkušenějším hráčkám českého týmu, to bude největší turnaj, jaký kdy hrála. „Musíme stát nohama na zemi a jsme si vědomy toho, že tam jedeme jako poslední nasazený tým v téhle skupině, ale opravdu stát se může cokoliv. Nemáme se čeho bát a já v ten úspěch věřím. Myslím, že každý sportovec si musí věřit, pokud se ten úspěch má stát. Jsem na téhle vlně naladěná a doufám, že zbytek týmu taky. Uvidíme, jak bude naladěný soupeř,“ prohlásila odhodlaně.

České reprezentaci patří aktuálně 25. místo ve světovém žebříčku. Favoritkami základní skupiny budou světové pětky Němky. Češky se také utkají s Japonskem, které je v rankingu jedenácté, a se čtrnáctým týmem světa Chile. „Ty týmy byly na olympiádě, hrajou různá mistrovství. Mají větší zkušenosti s velkými turnaji. Skoro všechny hráčky jsou profesionálky, živí je hokej, mohou tomu věnovat o hodně víc času,“ přiblížil konkurenci asistent trenéra Tomáš Procházka.

Ze základní skupiny postoupí dva nejlepší týmy do semifinále. Procházka vidí cestu přes mimoevropské celky. „Naše síla je určitě tým, týmový duch. Máme jednu z nejlepších gólmanek na světě (Barboru Čechákovou), dokážeme se namotivovat na zápas a potom dlouho držet bezbrankový zápas, což soupeřům nemusí vyhovovat. Máme rychlé útočnice, dobré rohy, moment překvapení tam je. Také by nás mohli podcenit,“ přemítal.

Svěřenkyně Ira Garetha Grundieho po úspěšném ME navázaly přípravou na olympijskou kvalifikaci. Pracovaly na kondici a vyjely za přípravnými duely do Nizozemska a Francie. „S přípravou jsme v rámci podmínek, které jsme měli, spokojení. Dostali jsme se na tu kvalifikaci teprve před šesti měsíci, to je velmi krátká doba. Navíc tady máme zimu, takže počasí nás limitovalo. Finanční zdroje jsou také nezanedbatelné. Hodně pomohlo navázání spolupráce s Olympem, mohli jsme využívat jejich zařízení na kondiční přípravu,“ přiblížil Procházka.

Pozemním hokejistkám na účast na kvalifikaci v indickém městě Ráňčí přispěla také veřejnost, crowdfundingová kampaň vynesla přes půl milionu korun. Pozemní hokej je tradičním olympijským sportem, ale česká stopa byla pod pěti kruhy jen jednou. Při premiéře pozemních hokejistek na OH získaly v roce 1980 reprezentantky Československa překvapivé stříbro.

Na olympijské hry do Paříže se zatím nekvalifikoval žádný český kolektivní sport. Olympijská kvalifikace vedle pozemních hokejistek čeká ještě házenkářky a ragbistky. Na účast v Paříži by mohli v případě velkého úspěchu na blížícím se ME pomýšlet také házenkáři.