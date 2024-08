Pět medailí a tři zlaté. Obstojí pařížské výkony proti minulým olympiádám?

Po dlouhých pařížských rozpacích radost zajistil kvartet šermířů a smíšená čtyřhra. V závěru 33. olympiády se pak medailový výčet země ze srdce Evropy pořádně rozrostl, co do počtu jde ale stále o nejhorší výsledek na hrách. Pojďte se vydat na cestu do minulosti a připomenout si doby, kdy Česká republika vozila z letních olympijských her dvojciferný počet cenných kovů.